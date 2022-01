Javier Milei, le député antisystème qui bouleverse la vie politique argentine

Il propose de supprimer les aides sociales mais a fait ses meilleurs scores aux législatives de novembre 2021 dans les quartiers défavorisés. Comme il l’avait promis en campagne, il a tiré au sort son indemnité parlementaire pour, dit-il, « rendre son argent au peuple ». Qui est cet homme qui dénonce la « caste politique » et affirme vouloir être président en 2023 pour changer son pays ?

De notre correspondant à Buenos Aires,

Il a démarré l’année sur un formidable coup de pub : le tirage au sort de sa première indemnité parlementaire, le mercredi 12 janvier, pour lequel s’étaient inscrits plus d’un million de personnes. Le résultat a été proclamé à Mar del Plata, station balnéaire où passent leurs vacances des dizaines de milliers d’Argentins, créant ainsi un événement politico-médiatique qui a secoué la torpeur de l’été austral. Il répètera l’opération tous les mois, afin, dit-il, de « rendre au peuple une partie de l’argent que l’État lui vole en prélevant l’impôt ».

Lui, c’est Javier Gerardo Milei, député pour la ville de Buenos Aires depuis le 10 décembre 2021, après avoir été élu avec 17% des voix quelques semaines auparavant. Un succès pour la première incursion en politique de cet économiste de 51 ans, qui avait fondé son parti, « La Libertad avanza » (La liberté avance), à la veille des législatives. Inconnu du grand public il y a seulement deux ans, aujourd’hui enfant terrible de la scène politique argentine, candidat déclaré à la présidentielle de 2023, sa popularité grandit désormais, selon les instituts de sondage, dans toutes les classes sociales et dans toutes les provinces du pays, même si, un peu partout, il recueille un pourcentage important d’opinions négatives.

« Anarcho-capitaliste »

Se définissant volontiers comme un « anarcho-capitaliste », Milei s’inscrit dans le courant libertarien dont le représentant le plus illustre est le penseur autrichien Friedrich Hayek, pourfendeur du keynésianisme. Partisan d’une économie de marché aussi ouverte que possible, Milei est un ennemi déclaré de l’État, « omniprésent » et responsable de tous les maux de l’Argentine selon lui, qu’il accuse en particulier, quel que soit le gouvernement en place, d’augmenter constamment les impôts pour financer des politiques sociales « inefficaces » et « clientélistes » qu’il propose de supprimer. Si ce discours peut séduire des classes moyennes qui se plaignent d’une fiscalité trop lourde et pénalisant l’initiative personnelle, il n’a pas empêché Milei de faire ses meilleurs scores aux législatives dans des quartiers populaires où une partie de la population vit grâce aux allocations et autres aides sociales.

En parallèle à cette critique de l’État, et fort logiquement dans son esprit, Milei dénonce la classe politique, qu’il qualifie, tous partis confondus, comme une « caste parasitaire et corrompue ». Déçus par pratiquement tous les gouvernements qui se sont succédé au pouvoir depuis le retour de la démocratie en 1983, beaucoup d’Argentins, de toutes les catégories socioprofessionnelles, ne sont pas loin de penser la même chose.

Au-delà de ses justifications idéologiques, le tirage au sort de l’indemnité parlementaire de Milei, une promesse de campagne, vise aussi à marquer sa différence à l’égard des politiciens traditionnels, accusés de profiter des fonctions qu’ils occupent et de renier leurs engagements une fois élus. « Ce n’est pas son cas », a reconnu le gagnant du tirage au sort, un ouvrier du bâtiment qui se déclare pourtant péroniste et admirateur de l’ancienne présidente Cristina Kircher, en saluant le geste du député. L’heureux bénéficiaire a reçu un chèque (en réalité, un virement) de 205 000 pesos (1 000 dollars), correspondant au salaire de Milei pour la période du 10 au 31 décembre. Les prochains gagnants toucheront l’indemnité complète, soit 1 500 dollars par mois. Quant au député, il vivra, dit-il, des honoraires de ses conférences. Ajoutons que, cohérent avec lui-même, le 12 janvier, après le tirage au sort, et toujours devant les plages de Mar del Plata, Milei a donné un cours d’économie sur… « l’injustice du concept de justice sociale ».

Un lion comme étendard

Sa différence, Milei l’a sans doute accentuée grâce à une abondante et dense chevelure châtain clair, toujours décoiffée, qui lui donne une image sans pareil parmi les politiciens argentins. Il en a fait un étendard : c’est un lion de profil (très ressemblant à celui d’une grande marque automobile française) qui s’imprime sur les bannières de ses meetings, manière aussi de souligner sa combativité. Mais, s’il est toujours combatif, Milei a perdu l’agressivité qu’il manifestait à l’égard de ses adversaires politiques et des journalistes qui l’interviewaient avant son élection. Il est plus placide aujourd’hui. Si le fond n’a pas changé, la forme s’est adoucie. Logique pour certains, imprécateur devenu député, Milei doit arrondir les angles pour gagner de nouveaux soutiens dans l’opinion publique. Et se rapprocher aussi de cette classe politique qu’il dit abhorrer ? S’il reste sur ses positions, il a engagé un dialogue avec des dirigeants parmi les plus libéraux de la coalition centriste Juntos por el Cambio (Ensemble pour le changement), aujourd´hui dans l’opposition après avoir été au pouvoir avec Mauricio Macri (2015-2019). Pas de contacts, en revanche, avec le Frente de Todos (Front pour tous), le rassemblement péroniste qui gouverne le pays avec Alberto Fernández. Dans les deux blocs, et surtout chez les péronistes, on critique volontiers Milei. Mais pas trop fort, sans doute parce qu’en politique, on ne sait jamais.

Les partisans du candidat Javier Milei du parti La Libertad Avanza brandissent des bannières représentant un lion de profil lors des élections législatives de mi-mandat, le 14 novembre 2021 à Buenos Aires. Getty Images - Amilcar Orfali

L'homme du moment en Argentine

Dans un paysage politique qui s’est très peu renouvelé depuis une vingtaine d’années, Javier Milei, avec l’aide des médias, qui n’ont cessé de s’intéresser à lui en 2021, et des réseaux sociaux, qu’il sait bien utiliser, a marqué les esprits. Par la fermeté de son discours qui rencontre les préoccupations de beaucoup d’Argentins, mais aussi par son indépendance à l’égard de deux grandes formations de gouvernement. S’il se risquait à des alliances qui l’obligeraient à des compromis, il pourrait perdre aux yeux de ses partisans ce qui fait son attrait : ne pas être comme les autres. C’est ce que soulignent les analystes politiques qui remarquent que sa popularité échappe aux clivages politiques traditionnels. Favorable à la légalisation des drogues et partisan de l’amour libre, mais conservateur sur d’autres sujets de société, comme l’avortement, il est pourtant très suivi par les jeunes, qui le voient comme un défenseur de la liberté individuelle.

Certains ont comparé Milei à Donald Trump ou à Jair Bolsonaro. Sans doute par son côté antisystème et son libéralisme économique et aussi parce qu’il nie le changement climatique (« une invention socialiste », selon lui), comme l’ancien président des États-Unis et l’actuel chef de l’État brésilien. Mais il n’accuse pas ses ennemis de manipulations politiques et médiatiques. Est-il d’extrême droite ? On le dit parfois dans les réseaux sociaux et dans certains milieux intellectuels, peu parmi les politiques. C’est l’homme du moment en Argentine. Il affirme vouloir être président pour changer son pays. Reste à savoir s’il tiendra la distance : d’ici à la présidentielle de 2023, en tant que député et dans ses déclarations publiques, il ne pourra pas se contenter de dénoncer l’État et la « caste » politique mais devra se prononcer sur bien d’autres sujets. On verra alors s’il a l’étoffe d’un présidentiable ou si le phénomène Milei n’aura duré qu’un été.

