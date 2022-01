À la Une: une maternité doit fermer en Haïti, un gang armé lui a volé son générateur électrique

Un membre d'un gang, portant une cagoule et tenant une arme à feu, pose pour une photo dans le quartier Portail Léogane de Port-au-Prince, Haïti, le 16 septembre 2021. (Image d'illustration)

La maternité en question, c’est l’hôpital Sainte-Croix à Léogâne, une ville située à quelque 40 kilomètres au sud-ouest de la capitale haïtienne. « Mercredi, un gang du quartier de Martissant à Port-au-Prince s’est emparé du camion de l'hôpital. À son bord : deux chauffeurs et le nouveau générateur d’une valeur de 38 000 dollars récemment acheté à crédit – et donc pas encore payé », rapporte le Miami Herald. « Jeudi, les deux chauffeurs ont été libérés. Les membres du gang leur ont dit que s'ils voulaient leur camion et le générateur, ils devraient revenir avec de l'argent ».

Depuis, « les infirmières et les médecins sont contraints d’utiliser les lampes torche de leurs téléphones portables pour pratiquer les césariennes », parce que ce sont avant tout des femmes qui viennent à l’hôpital de Sainte-Croix pour accoucher. « Nous pratiquons six à sept césariennes par nuit », explique le gynécologue-obstétricien Pierre Wilson Romestil dans les colonnes du quotidien. Rien que le mois dernier, plus de 100 femmes ont accouché dans cet hôpital de Léogâne.

Du jamais vu. Cette affluence s’explique par le fait que les gangs bloquent l’accès à Port-au-Prince. « Nous sommes devenus en quelque sorte l’hôpital général pour toutes les femmes de la péninsule sud d’Haïti », souligne le directeur de Sainte-Croix. Mais sans électricité, l’hôpital est obligé de refuser toute nouvelle admission depuis jeudi et va devoir fermer ses portes. « Les femmes enceintes et leurs bébés risquent de mourir », s’alarment les médecins.

Et le Miami Herald de conclure : « Haïti a le taux de mortalité maternelle le plus élevé de l'hémisphère occidental. Et sur 1 000 naissances, 50 bébés haïtiens meurent, contre 16 dans le reste de la région ».

Jour férié aux États-Unis pour commémorer la naissance de Martin Luther King

L’icône de la lutte pour les droits civiques « déplorerait certainement l’état du pays aujourd'hui », estime le Los Angeles Times : « La persistance des violences policières qui visent de manière disproportionnée les Afro-Américains et la réticence du Congrès à y remédier ; les lois des États qui tentent de limiter le droit de vote et l'incapacité du Congrès à garantir ce droit pour tous. King ne détournerait pas non plus le regard des rues de nos villes où survivent des sans-abris en majorité noirs, souffrant de maladies non traitées, au milieu d’immenses richesses ».

« Les inégalités raciales existent toujours, et le fait de les signaler – tout comme leurs causes profondes – a provoqué quelque chose qui pourrait nous faire penser à un retour en arrière », constate le Tulsa World. Et le journal d’Oklahoma de conclure : « Mais Martin Luther King nous appellerait à ne jamais abandonner ».

En Colombie, l’ELN, la dernière guérilla encore en activité, tient tête au président Ivan Duque

El Espectador rapporte que « des membres de la guérilla sont apparus ce week-end dans les rues du département d’Arauca, alors qu’en même temps, le chef de l’État y tenait une réunion de crise et annonçait le déploiement de 700 soldats supplémentaires pour garantir la sécurité de la population civile ». Les guérilleros de l’ELN et les dissidents de l’ex-guérilla des FARC se livrent une sanglante bataille pour ce territoire qui constitue l’une des routes du trafic de drogue entre la Colombie et le Venezuela voisin.

Justement, au Venezuela, l’armée a également annoncé ce dimanche le déploiement de troupes à la frontière avec la Colombie. Selon Tal Cual, on ne connait pas le nombre de soldats mobilisés. Mais on sait qu’ils ont été envoyés dans l’État d’Apure, voisin de l’Arauca en Colombie, où le village de La Gabarra a été envahi vendredi par 50 guérilléros de l’ELN qui ont pris le contrôle des lieux. Les élus locaux ont appelé le gouvernement de Caracas à l’aide.

Au Pérou, plus de 5 900 femmes portées disparues en 2021

« Ce sont des chiffres très inquiétants », s’alarme dans les colonnes du journal Milenio la commissaire adjointe aux droits des femmes : « D’autant plus que la majorité de ces disparitions concernent des filles et des adolescentes ». Les autorités péruviennes mettent en avant la pandémie de Covid-19 qui aurait aggravé le phénomène. Les ONG féministes accusent au contraire l’inaction de la police et des procureurs, résume Milenio.

