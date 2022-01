Covid-19: l'Argentine à son tour frappée par une flambée des cas Omicron

Le pays enregistre en moyenne plus de 100 000 nouvelles contamination par jour, avec un taux de positivité qui monte jusqu’à 70%, plus que n’importe quel autre pays du monde. Conséquence, les centres de tests sont sous tension.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Devant un centre de test à Buenos Aires, une trentaine de personnes attendent sous un soleil de plomb. « Heureusement, ici, ils distribuent de l’eau. Et ça ne fait pas si longtemps que j’attends, 15, 20mn », dit un homme.

20 minutes d’attente, mais devant Ramon Barrios, agent de sécurité, la file est encore longue. « Il y a eu des contaminations dans mon entreprise, donc ils nous ont tous demandé de nous faire tester pour pouvoir travailler sereinement. »

Sur la semaine écoulée, l’Argentine a enregistré près de 800 000 nouveaux cas, un record depuis le début de la pandémie. Alors, devant les centres de tests, les files s’allongent.

Et les gens perdent parfois patience s’inquiète Daniela Lopez. Un masque chirurgical au-dessus de son FFP2, cette infirmière reconnait être un peu débordée. « Il y a énormément de travail, on n’arrête jamais… Presque la moitié des tests sont positifs. Et beaucoup de ceux qui réalisent les tests ont eux-mêmes le Covid, il n’y a plus que deux personnes pour faire les tests. »

Au niveau national, près de sept tests sur dix reviennent positifs. Le nombre de décès et l’occupation des unités de soins intensifs restent relativement bas, mais sont en augmentation. Pour l’instant, le gouvernement n’envisage pas de nouvelles restrictions.

