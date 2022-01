États-Unis: les parades reprennent pour le «Martin Luther King Day»

Aux États-Unis, après des commémorations virtuelles l'an dernier pour cause de Covid, les parades en l’honneur de Martin Luther King se tenaient à nouveau « pour de vrai », ce lundi dans de nombreuses villes. C'est le cas par exemple à Houston, au Texas. Reportage.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Des jeunes majorettes des écoles de la ville, des fanfares et un cortège de banderolles et de voitures aux couleurs de Martin Luther King. La parade de Houston se tient pour la 44e fois, et Timothe Borrower n’en a manqué aucune. Mais plutôt que de marcher, cette année, il commémore au volant de sa Chevrolet chromée, musique à fond.

« Ça a énormément d’importance, dit-il. On a subi tellement de choses ces derniers mois, l’injustice sociale est partout. Il faut bien qu’on se batte pour quelque chose, sinon on va continuer de subir. Je suis là chaque année. Mes parents m’ont emmené, et maintenant je viens avec mes filles et mes petits-enfants. ».

Défendre le droit de vote

Beaucoup portent des tee-shirts au nom de candidats démocrates pour la primaire des élections de mi-mandat, le 1er mars prochain. Mais pour Diane Shepard, ce qui compte, c’est l’unité pour défendre le droit de vote. « On se bat pour nos droits, pour les électeurs et contre les restrictions du droit de vote. Mais le plus important, c’est de conserver nos droits et de rester libre. Car nous, les Noirs américains, les Hispaniques, nous avons construit ce pays. »

Ce lundi, Martin Luther King aurait eu 93 ans. Le Prix Nobel a été assassiné il y a 54 ans.

