Colombie: la région d’Arauca toujours au centre d’affrontements meurtriers de la guérilla

La région d’Arauca, à l’est de la Colombie, est le théâtre de nouvelles violences entre des membres de l’ELN et des dissidents de l’ex-guérilla des FARC à la frontière avec le Venezuela. Daniel Fernándo MARTINEZ CERVERA AFP

La région de l’Arauca est le théâtre de nouvelles violences entre des membres de l’ELN et des dissidents de l’ex-guérilla des FARC à la frontière avec le Venezuela. Ces violences ont commencé le 2 janvier et le bilan est d’au moins 32 morts et plus de 200 familles déplacées.