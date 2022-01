En Uruguay, la canicule tue 400 000 poules pondeuses en trois jours

En Uruguay, les conséquences de la vague de chaleur qui s'est abattue sur l'Amérique du Sud en fin de semaine dernière sont désastreuses pour la filière avicole. En raison des fortes chaleurs, 400 000 poules pondeuses sont mortes en seulement trois jours.

Jamais le département de Canelones n'avait enregistré de telles températures. Elles ont atteint les 43°C pendant plusieurs jours, avec même une pointe à 48. Un désastre pour ce bassin avicole situé au nord de la capitale Montevideo.

Dans les élevages, qui avaient déjà connu récemment d'autres épisodes récents de fortes chaleurs, les ventilateurs et les brumisateurs n'ont cette fois pas suffi : au moins 60.000 poulets et 400 000 poules pondeuses sont morts en l'espace de trois jours. Rien que pour les poules, les pertes sont estimées à plus d'un million et demi de dollars.

C'est plus de 12% de la capacité de production nationale d'œufs qui est décimée. Selon le patron de l'Association uruguayenne des producteurs de volaille, il faudra plusieurs jours pour que les autres volailles récupèrent. Il explique que cette canicule aura une incidence sur la ponte, mais aussi sur la taille des œufs. La baisse de l'offre devrait, logiquement, se répercuter sur les prix.

