À la Une: en Haïti, le juge Garry Orélien écarté du dossier de l’assassinat de Jovenel Moïse

Garry Orélien avait demandé une prorogation de délai dans le cadre de l’instruction de l’assassinat de Jovenel Moïse, mais le doyen du tribunal de première instance y a opposé une fin de non-recevoir, explique Le Nouvelliste.

Rezo Nodwès note que Me Bernard Saint-Vil n’a pas expliqué les raisons de ce choix. Le Nouvelliste note quand même que Garry Orélien « était sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines. Certains dénoncent la lenteur avec laquelle il mène l’instruction, d’autres critiques son comportement dans le dossier ». « C’est le cas, rappelle le journal, du Réseau national de défense des droits humains qui accuse le juge et son greffier de corruption. »

Le RNDDH qui, dans un rapport adresse ce mardi au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dont Rezo Nodwès se fait l’écho, affirme aussi que « l’ancien directeur général de la police nationale haïtienne a versé deux millions de gourdes au magistrat instructeur Garry Orélien pour être auditionné par ce dernier ». Le site note que lundi Garry Orélien, « pour couper court aux rumeurs sur sa déportation », avait « annoncé pour le 20 janvier l’audition d’un des suspects du crime ».

Des civils lourdement armés

La presse haïtienne fait également ses titres sur les accords politiques pour une sortie de crise après l’assassinat du président. On le sait, il y a plusieurs projets d’accords, entre autres l’accord de Montana, qui n’est pas soutenu pour le moment par le premier ministre Ariel Henry. Le Conseil national de transition a indiqué qu’il avait reçu « les dossiers de candidatures de sept personnalités, dont deux pour le poste de président provisoire et cinq pour celui de Premier ministre », en perspective d’une transition à partir du 7 février, explique Alter Presse.

Mais lundi, lorsque l’économiste Fritz Alphonse Jean a apporté ses pièces au bureau de suivi de l’accord de Montana pour le poste de président, il était accompagné « de civils lourdement armés ». Des images qui ont « soulevé une vive indignation dans les milieux politiques en Haïti », souligne Alter Presse. Le bureau de suivi de l’accord de Montana s’est dit « profondément choqué » : « la transition recherchée, c’est celle qui ne s’adonne pas à ce genre de pratiques, mais plutôt celle capable d’offrir à la population haïtienne une image susceptible de l’aider à sortir de la peur ».

Ingrid Betancourt candidate à la présidentielle en Colombie

La Franco-Colombienne, ex-otage des Farc, a annoncé sa candidature à la présidentielle « avec pour programme les droits des femmes et des anciens prisonniers, et un engagement marqué contre la corruption », rapporte El Tiempo. L’objectif est aussi, souligne El Espectador, « de donner de l’oxygène au centre », à la coalition Centro Esperanza à laquelle son parti Verde Oxigeno va participer et « qui n’arrive pas à décoller ».

De l’oxygène parce qu’elle sera l’unique candidate féminine de cette coalition « qui pendant des mois a reçu une pluie de critiques, parce que tous les candidats à ses primaires étaient des hommes et des politiques classiques ». De l’oxygène aussi parce que, souligne El Pais, « elle est une des politiciennes les plus connues du pays ».

Alors quelles sont ses chances pour la primaire du mois de mars ? Le journal souligne « qu’elle a eu un rôle-clé fin novembre quand finalement les partis sont parvenus à s’unir ». Pour autant, souligne Semana, « à deux mois de cette consultation, il est pour elle difficile d’égaler le poids électoral de Sergio Fajado (le gouverneur d’Antioquia), second dans les sondages derrière Gustavo Petro (le sénateur et ancien maire de Bogota). » Selon le journal, une des principales raisons pour la Franco-Colombienne de se lancer dans la course à la présidentielle serait de faire gagner des voix à la coalition.

Au Pérou, les suites de la marée noire

Le pétrole a atteint les plages de Ancon et Santa Rosa, au nord de Lima, où les stations balnéaires resteront fermées jusqu’à ce qu’elles soient nettoyées, annonce La Republica. Le maire de Ventanilla a demandé que le président Pedro Castillo déclare l’état d’urgence environnementale pour son district, rapporte Expreso.

Diario Correo indique que ce mardi, « la raffinerie La Pampilla a répété que le carburant s’était échappé pendant le processus de déchargement d’un navire, alors que le niveau de la mer était élevé sur le littoral suite à l’éruption d’un volcan dans les îles Tonga. »

L’équivalent de 6 000 barils de pétrole se seraient échappés, a estimé hier le ministre de l’Environnement, reprenant les chiffres de la compagnie pétrolière espagnole Repsol, propriétaire de la raffinerie – c’est à lire dans Expreso. Repsol qui selon Ruben Ramirez s’est engagée à s’occuper de la décontamination et du nettoyage et qui sera sanctionnée à la hauteur de son inaction, a-t-elle informé à temps sur le désastre et son ampleur ?

