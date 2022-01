Argentine: manifestation contre une exploitation pétrolière à Mar del Plata

Des milliers de manifestants, écologistes et militants de gauche, ont défilé mardi devant les plages de la ville balnéaire de Mar del Plata, contre un projet d'exploration pétrolière au large de la côte Atlantique de l'Argentine.

En Argentine, un projet d'exploration pétrolière « offshore » génère un vaste mouvement de contestation et relance le débat entre écologie et développement économique. Deux semaines après des manifestations massives, les opposants au projet étaient de nouveaux dans la rue, ce mardi 18 janvier.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Ils étaient de nouveaux plusieurs milliers à défiler mardi 18 janvier dans la cité balnéaire de Mar del Plata pour protester contre un projet d'exploration pétrolière à 300 km au large de la ville. Selon Victoria Menghini, de Greenpeace, ce projet est néfaste pour l'environnement, mais aussi pour les activités humaines. « L'exploitation pétrolière alimente la crise climatique qui affecte la biodiversité marine, mais également les principales activités économiques des villes côtières comme Mar del Plata, comme par exemple la pêche et le tourisme », explique-t-elle.

Le gouvernement du président de centre-gauche Alberto Fernández vient d'autoriser par décret des études d'exploration sismique de la compagnie pétrolière norvégienne Equinor, de l'entreprise publique argentine YPF et de l'anglo-néerlandaise Shell, dans les zones offshore de la mer d'Argentine, au sud de Buenos Aires, à quelque 300 km de plages qui attirent des millions de touristes pendant l'été austral.

Risques environnementaux minimes, assure le gouvernement

Le gouvernement assure que les risques environnementaux sont minimes, et préfère mettre en avant les 22 000 emplois et les dizaines de millions de dollars d'investissement qu'impliquerait le projet. Pour Agustin, professeur de géographie, l'argument de développement économique ne tient pas. « Ils ont dit la même chose quand ils ont autorisé le fracking et les produits agrochimiques. La pauvreté touche 40% de la population, donc qu'ils ne viennent pas nous parler de développement, ils nous ont déjà assez menti, s'indigne-t-il. Le développement est durable ou ce n'est pas du développement »

Les manifestants espèrent que le gouvernement reculera devant l'ampleur de la mobilisation. Des rassemblements similaires étaient organisés dans plusieurs autres villes du pays mardi, et près de 200 000 personnes ont déjà signé la pétition en ligne contre l'exploration pétrolière.

