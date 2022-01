Cinéma: «Los lobos» de Samuel Kishi Leopo, les petits loups veulent aller à Disney

Ce mercredi 19 janvier, le film du Mexicain Samuel Kishi Leopo arrive enfin sur les écrans en France. Découvert au festival Cinélatino de Toulouse en 2020 et récompensé au festival de Berlin en 2020, le film brosse avec tendresse et humour l'apprentissage d'un monde nouveau de deux petits garçons mexicains qui ont suivi leur mère dans sa migration. Quand le rêve de Disney échoue à Albuquerque.

« We want to go to Disney !», aller à Disney voir les animations comme elle le leur avait promis, voilà ce que réclament les petits Léo et Max à leur maman. Voilà ce qui les motive pour supporter seuls les longues journées dans le petit appartement misérable où ils attendent son retour le soir après sa longue journée de travail. Léo et Max, deux petits garçons de 5 et 8 ans, frères dans la vraie vie, portent le film. La caméra est à hauteur de leurs jeux, de leurs yeux, des dessins qu'ils gribouillent sur les murs, des parties de foot et guéguerres qu'ils s'inventent dans leur petit univers clos. Règle numéro 1, ne jamais sortir de l'appartement, règle numéro deux, ne pas marcher sans chaussures sur la moquette... La maman, dont le prénom n'est jamais prononcé et dont on sait tout juste que le papa est parti et qu'elle voyage avec un stéthoscope, enregistre sur un vieux magnéto à cassettes les règles à respecter.

Filmer à hauteur d'enfants

Ce magnéto, c'est leur fil rouge quotidien et leur cordon ombilical : les enfants y écoutent la voix de leur mère, celle du grand-père laissé au Mexique, les leçons d'anglais à apprendre pour gagner le voyage à Disney (à compter jusqu'à vingt, à apprendre l'alphabet, à acheter un billet de train), et ils y racontent leur journée pour leur mère quand elle rentre fatiguée du travail. Autour de ce trio, plusieurs cercles. Le premier, le plus proche est composé de quelques habitants de la résidence que la famille occupe, des enfants latinos pour la plupart et un couple d'Asiatiques âgés, monsieur et madame Chang (tous deux drôles et émouvants), et au-delà, plusieurs cercles plus lointains, plus lâches à l'image de l'urbanisation de ces banlieues américaines informes : des maisons basses de bric et de broc, des routes qui semblent mener nulle part, des entrepôts immenses comme celui où travaille la mère - réduite à une minuscule silhouette -, des espaces vagues et vides peuplés de drôles de personnages tatoués aux regards souvent tristes ou graves. Des portraits en pied, images arrêtées d'habitants d'Albuquerque.

Le film Los lobos du Mexicain Samuel Kishi Leopo sort le 19 janvier 2022 sur les écrans français. © Bobine Films

Les petits loups ninjas

Léo et Max sont les loups du titre du film : le petit loup Léo et le grand loup Max. « Les loups ne pleurent pas, les loups mordent et défendent leur maison », martèle la mère sur la cassette. Et ils les dessinent partout. Sur le mur terne et gris de la chambre, le dessin s'anime, les petits loups ninjas affrontent les méchants dragons, se réfugient sur les nuages. L'irruption du conte et de l'animation cassent l'ennui de ces longues journées. Même dans ce monde clos et contraint de la chambre, l'imaginaire enfantin déploie ses ailes. Les petits garçons, lassés de regarder le monde extérieur par la fenêtre, finiront par briser l'interdit et par sortir. Ils vont permettre au premier cercle de s'élargir, et d'ouvrir l'espace-cocon dans lequel ils étaient enfermés pour commencer à apprivoiser ce monde nouveau qui paraissait si effrayant.

Dans le film Los Lobos du Mexicain Samuel Kishi Leopo, les petits Léo et Max s'inventent en loups ninjas qu'ils dessinent partout. © Octavio Arauz/Bodega Films

Outre l'image très soignée du chef opérateur Octavio Arauz - à mesure que la mère investit l'espace au début sordide de l'appartement, celui-ci devient plus lumineux, la lumière plus dorée -, il faut saluer l'accompagnement musical, de guitare seule en écho au morceau joué par le grand-père sur la radiocassette ou accompagnée d'harmonica, œuvre de Kenshi Kishi Leopo, le frère du réalisateur, récompensé par un Ariel de la meilleure musique de film, l'équivalent du César au Mexique, en septembre 2021. Un film en partie autobiographique, raconte le réalisateur qui a vécu enfant le même genre d'expérience avec sa mère et son frère. Le cinéma s'est souvent emparé des histoires de migrations, mais le point de vue des enfants est rarement illustré et encore plus rarement avec une telle justesse. Si Albuquerque est bien éloigné du rêve de château et de sable de Léo, au fil du film le petit bonhomme va apprendre à nouer les lacets de ses chaussures tout seul et entrera avec sa mère et son frère dans la galerie des portraits du « rêve américain ».

