À la Une: qui est responsable de la marée noire au Pérou?

« Non, nous n’avons pas provoqué ce désastre écologique ». La responsable de la communication de Repsol était catégorique mercredi sur la chaîne de télévision péruvienne RPP : la compagnie qui opère la raffinerie La Pampilla, dans la région de Lima, où s’est produite samedi la marée noire, nie toute responsabilité. Ce sont 6 000 barils de brut qui se sont déversés sur les plages. L’accident a eu lieu lors du déchargement d’un tanker en raison, selon la raffinerie, de la violente houle provoquée par l’éruption volcanique aux îles Tonga. Dans cette interview reprise par le site internet de La República, la responsable de la communication de Repsol n’hésite pas à charger la Marine, qui aurait confirmé à la compagnie qu’il n’y aurait pas de tsunami et qu’elle pouvait bien procéder au déchargement.

Correo reprend pour sa part les propos de la Première ministre lors d’une conférence de presse. Mirtha Vasquez soutient que Repsol n’avait pas de « plan d’urgence » en cas de marée noire et n’a donc « pas eu la capacité de réagir ». Elle s’interroge aussi sur la réaction de Repsol après l’accident. La Première ministre se demande pourquoi la compagnie a d’abord minimisé l’ampleur de la marée noire et ne l’a pas signalé plus tôt aux autorités. Une enquête est en cours.

Deux réserves naturelles souillées

Pendant ce temps, près de quatre jours plus tard, le brut continue de se répandre sur les plages. Le Pérou en est à « 20 plages contaminées », titre El Comercio. Un diaporama photo montre l’étendue des dégâts : des nettoyeurs en combinaison blanche qui pataugent dans le goudron et ramassent des oiseaux morts. « 1 739 000 mètres carrés touchés », précise le quotidien, et désormais deux réserves naturelles.

Le gouvernement a donné jusqu’à dimanche à la compagnie pour mener à bien ces opérations de nettoyage, note El Comercio. En raison du grave préjudice porté à des centaines de familles de pêcheurs, le chef de la diplomatie péruvienne a d’ores et déjà exigé des dédommagements.

États-Unis : un anniversaire raté pour Biden

Le passage en force n’aura pas lieu. Joe Biden avait promis de faire modifier les règles de vote du Sénat pour faire adopter à la majorité simple sa réforme garantissant l’accès au vote des minorités. Paris raté : deux élus électrons libres ont refusé de jouer le jeu. Un nouvel échec donc, pour Joe Biden, qui entame ce jeudi sa deuxième année de mandat.

Politico tente d’expliquer « pourquoi Chuck Schumer a choisi de mener un combat qu’il ne pouvait gagner », pourquoi le chef de la majorité démocrate « qui n’a pas l’habitude d’entraîner son groupe parlementaire dans des votes perdus d’avance qui divisent », a fait ce pari fou d’un passage en force. Politico raconte que Chuck Schumer a pourtant manœuvré tout l’été pour s’assurer que ce changement de règle au Sénat serait voté. Il a presque réussi à convaincre tous les démocrates. Tous sauf deux, qui scellent cet échec aujourd’hui.

Pour USA Today, c’est un « Biden en difficulté [qui] tente d’appuyer sur le bouton “réinitialiser”». Et peut-être que le salut viendra d’un changement de stratégie. Fini la recherche d’un consensus avec les républicains, pour celui qui se présentait pendant la campagne comme un vieux routier du dialogue et des solutions bipartisanes. Peut-être peut-il se relancer en se mettant à blâmer les républicains, pense le quotidien. Le Washington Post a déjà noté un changement de ton dans la conférence de presse du président mercredi. Ce dernier a « rejeté la responsabilité du blocage de son programme sur les républicains et suggéré qu’il avait été surpris par leur intransigeance ». Un changement de ton déjà amorcé en début d’année dans son discours commémorant l’attaque du Capitole. « Le passage, conclut le Washington Post, d’une année inaugurale axée sur l’action du Congrès à une année électorale âprement disputée où le contrôle du Congrès est en jeu ».

Pas d’attaque étrangère dans l’affaire du « syndrome de La Havane » ?

Toujours aux États-Unis, des nouvelles du « syndrome de la Havane », ce mal mystérieux qui a frappé des diplomates américains à travers le monde. Des « attaques acoustiques » attribuées par certains à la Russie. Mais la CIA n’est (finalement) pas de cet avis. Un rapport conclut que la majorité des 1 000 cas signalés au gouvernement « ont des causes environnementales ou médicales non diagnostiquées ou proviennent du stress », écrit le New York Times.

Une conclusion « qui a suscité la colère des victimes », « qui se battent depuis des années contre des maladies chroniques sans qu’on leur donne d’explication claire ». C’est le cas d’un ancien de la CIA, qui a souffert de ces symptômes lors d’un voyage à Moscou en 2017. « Il nous a fallu 10 ans pour trouver Oussama Ben Laden », déclare-t-il. « Je demande simplement de la patience et la poursuite de l’enquête ». Le gouvernement américain précise qu’il continue bien d’enquêter, mais sur « un nombre plus restreint d’incidents », à savoir deux dizaines de cas toujours inexpliqués.

Crier pour oublier

On termine avec cet exutoire pour des mères de famille américaines, qui fait la Une du Boston Globe ce jeudi. « Par une nuit froide dans un terrain vague de Charlestown, vingt mères de famille se sont réunies pour s’offrir l’un des seuls plaisirs qui leur restent : un long cri, profond et primal ». Des hurlements de colère face aux garderies qui ferment en raison de la crise sanitaire, à l’école à faire à la maison, aux employeurs qui ne comprennent pas toujours, aux maris absents.

Des hurlements « juste parce que ça fait du bien ». « S’il est difficile d’être n’importe qui en ce moment, reconnaît le Boston Globe, avec Omicron qui s’attaque aux garderies, aux sorties d’école (...), il est particulièrement difficile d’être le parent d’un jeune enfant ». Sur Facebook et autres Instagram, ces soirées exutoires créent l’enthousiasme dans les groupes de mamans. Des rendez-vous sont organisés dans d’autres villes. « J’aurais bien besoin d’un espace pour crier tous les mois », confie l’une de ces mères au journal.

