Attaque du Capitole: la Cour suprême autorise le transfert de documents de la Maison Blanche

C’est un revers important pour l’ancien président Donald Trump dans l’enquête autour de l’attaque du Capitole le 6 janvier de l’an dernier. La Cour suprême des États-Unis autorise le transfert de documents de la maison Blanche à la Commission spéciale de la chambre des représentants.

De notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Comme toutes les décisions de la Cour suprême, celle-ci est sans appel. Elle vient conclure une longue séquence judiciaire au cours de laquelle l’ancien président et ses avocats ont tout tenté pour bloquer le transfert par les archives nationales de centaines de pages de documents. Il y a entre autres les listes de personnes qui ont rendu visite à Donald Trump ou qui l’ont appelé le 6 janvier 2021, ainsi que des notes prises lors de ces échanges.

Cette décision intervient au lendemain de la transmission des relevés d’appels téléphoniques de l’un des fils de Donald Trump et de la convocation par la commission de Rudy Giuliani, l’avocat personnel de l’ancien président. L’étau semble donc se resserrer autour du milliardaire.

« Une victoire pour la démocratie américaine »

La commission bipartisane, mais à majorité démocrate tente de déterminer son rôle dans l’attaque du 6 janvier. Les deux élus à la tête de cette commission, le démocrate Bennie Thompson et la républicaine Liz Cheney, saluent dans un communiqué une « victoire pour l'Etat de droit et pour la démocratie américaine ». La commission mène une course contre la montre. Elle espère pouvoir présenter ses conclusions avant les élections de mi-mandat en novembre et un éventuel changement de majorité.

Donald Trump ne cesse d’ailleurs de dénoncer un jeu politique. Pourtant, alors que trois juges ont été nommés par ses soins, la cour à majorité conservatrice s’est prononcé à 8 voix sur neuf pour la transmission des documents.

