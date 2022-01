Covid-19 au Québec: surmortalité dans les maisons de retraite lors de la première vague

Les enquêtes, notamment celle menée par la Coroner, et les rapports s’accumulent sur le taux dramatique de décès de personnes âgées durant la première vague de Covid-19. Au printemps 2020, environ 10% des patients dans les centres de soins pour personnes âgés ont succombé au virus ou au manque de soins par un personnel lui-même malade ou absent.

De notre correspondante à Québec,

Les constats publiés hier, mercredi, par la commissaire à la Santé et au bien-être sont assez accablants envers le gouvernement québécois. La commissaire ne mâche pas ses mots : le Québec n’était pas prêt à affronter une telle pandémie selon elle. Les plans à jour pour faire face à une telle maladie faisaient défaut, ainsi que les mesures de prévention et de contrôle des infections. Mais surtout le gouvernement a tardé à réagir face à l’hécatombe des personnes âgées hébergées dans les centres de soins.

Parce que les premiers mois, le mot d’ordre était simple, protéger l’hôpital. Dès lors, les malades hospitalisés ont été transférés vers les centres de soins pour personnes âgées où ils ont contribué à répandre l’épidémie. Et pas question ensuite d’avoir accès à des respirateurs à l’hôpital pour les patients en détresse respiratoire.

S’ajoute à cela une mobilité du personnel qui a lui aussi contribué à répandre le virus dans différents établissements. Tout cela, selon la commissaire, alors que le gouvernement ne disposait pas d’une vigie efficace pour prendre la mesure de l’hécatombe qui se déroulait derrière les murs des EHPAD.

Les plus vulnérables oubliés

Ce rapport va exactement dans le sens de celui déjà présenté par la Protectrice du citoyen, et des audiences qui se déroulent actuellement devant la Coroner, une instance qui formule des recommandations. Manifestement, le gouvernement du Québec a négligé les personnes les plus vulnérables de la société au début de la pandémie, celles du quatrième âge qui souffrent souvent de divers maux physiques ou cognitifs. Une négligence à l’image des budgets alloués à ce secteur et qui ont grandement diminué ces dernières années alors que ce segment de la population connait une forte augmentation.

Ce constat sévère d’échec va-t-il permettre de changer les choses ? Déjà le ministre de la Santé prend acte du rapport et assure que les changements sont déjà en marche. Parmi les recommandations figure en bonne place la nécessaire distinction entre les avis scientifiques et les décisions politiques. Beaucoup au Québec reprochent au directeur de la Santé publique sa trop grande proximité avec le Premier ministre du Québec, qui nuit à la confiance du public.

La commissaire à la Santé et au bien-être suggère aussi au ministère de la Santé de laisser les directions des établissements de soins aux personnes âgées plus de latitude. En y associant davantage la collectivité et les usagers.

