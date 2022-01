Joe Biden, an 1: devant la presse, des concessions sur un début de mandat difficile

Cela fait un an aujourd’hui que Joe Biden est en fonction à la tête des États-Unis. Pour marquer cet anniversaire, le président s’est livré à l’exercice de la conférence de presse alors que les difficultés sont nombreuses. Peu après, comme pour enfoncer le clou, le Sénat a définitivement fermé la porte à sa réforme électorale.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Joe Biden n’aime pas particulièrement l’exercice, et pourtant pendant presque deux heures, il s’y est plié, expliquant même qu’il avait l’énergie pour rester encore plus longtemps : il s'est déjà projeté pour l'élection 2024 avec Kamala Harris, sa vice-présidente.

Le démocrate a défendu le bilan de sa première année de mandat. Depuis son investiture le 20 janvier 2021, les Etats-Unis ont selon lui connu « une année de défis mais aussi une année d'énormes progrès ». Il a souligné que 75% des adultes américains étaient désormais entièrement vaccinés, contre 1% quand son administration a pris les rênes. Le président a aussi vanté des « créations d'emplois record », une « croissance record ».

Mais il est bien obligé de constater ses difficultés : « Je comprends l’énorme frustration, la crainte et les inquiétudes face à l’inflation et au Covid. J’ai bien saisi », a-t-il déclaré.

Ce que Joe Biden admet aussi, c’est que deux réformes majeures sont bloquées au Sénat par sa propre majorité et notamment son plan de dépense social et climatique. « J’ai bon espoir que nous puissions obtenir des parties, de larges pans du plan de dépenses. Et je connais assez peu de choses qui ont été faites d’un seul coup. Je pense qu’on peut le découper en plusieurs parties, obtenir ce que nous pouvons maintenant et revenir plus tard pour obtenir le reste »

Et c’est la même chose pour ses projets de lois pour protéger l’accès au vote. Sauf que ça, les Républicains ne le veulent absolument pas et cela a surpris Joe Biden. « Je n’avais pas vu venir un effort aussi vigoureux pour s’assurer que le plus important c’était que le président Biden ne puisse rien faire. » Plus tard dans la nuit, le Sénat a enterré pour de bon cette réforme électorale.

Est arrivée la grande crise internationale du moment : l'Ukraine. Le président américain a évoqué la possibilité d'une « incursion mineure » de la Russie en Ukraine, un choix de mots qui lui a immédiatement été reproché par l'opposition, et qui a forcé la Maison Blanche à clarifier ses propos. « Si des forces militaires russes franchissent la frontière de l'Ukraine, cela constituera une nouvelle invasion qui attirera une réponse rapide, sévère et unie des Etats-Unis et de nos alliés », s'est empressée de clarifier la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. L'opposition républicaine s'est malgré tout emparée du sujet, reprochant au président américain de se résigner à une attaque de Moscou, à condition qu'elle ne soit pas trop spectaculaire.

« Les laisser jauger qui je suis »

Lutter contre l'inflation exigera « un effort de longue haleine », a-t-il concédé. « D'ici là, ce sera douloureux pour beaucoup de monde ». Héritant d'un pays meurtri par la pandémie de Covid-19, secoué par un mouvement historique de protestation contre le racisme, et où les clivages ont été chauffés à blanc par Donald Trump, Joe Biden a estimé que le pays était encore « loin d'être aussi unifié qu'il devrait l'être ».

À l'avenir, Joe Biden souhaite sortir davantage de la Maison Blanche pour parler directement et reprendre contact avec les habitants du pays. « Je n'ai pas l'occasion de regarder les gens les yeux dans les yeux (...) de sortir et de faire les choses que j'ai toujours su plutôt bien faire: aller au contact des gens. Les laisser jauger ma sincérité. Les laisser jauger qui je suis », a déploré Joe Biden.

Un nouveau sondage Gallup place sa cote de popularité à tout juste 40%, contre 57% à son arrivée au pouvoir. De quoi inquiéter les démocrates, qui redoutent une débâcle aux élections législatives de mi-mandat, prévues à l'automne.

