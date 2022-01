À la Une: la mort d'Elza Soares, la diva noire de la musique brésilienne à 91 ans

Publicité Lire la suite

Les photos d’Elza Soares occupent les Unes de toute la presse brésilienne : « la voix du millénaire », pour Folha de São Paulo, « la voix de la résistance » pour O Dia, « une déesse nommée Elza », titre Correio Braziliense, tandis qu’Extra remercie la « reine ». « Voix de géante, vie immense », résume Estado de Minas.

Elza Soares avait « une puissance vocale unique, marquée par des tons rauques et râpeux qui vont des notes les plus graves aux plus aigües », note Folha de São Paulo, qui poursuit : « Même après avoir été considérée comme “la voix du millénaire” par la radio BBC en 1999 », elle se définissait comme « un fantassin ou un travailleur de la musique ». D’autant que, explique le journal, « la vie d’Elza ressemble beaucoup à celle de milliers de Brésiliens » : « mariée de force à l’âge de 12 ans, elle est tombée enceinte à 13 ans, a enterré deux enfants qui sont morts de faim, a été battue par son mari et a longtemps survécu plus que vécu ».

« Elza Soares est la femme brésilienne qui a connu – et chanté – tous les désagréments et tous les plaisirs », souligne O Globo : « les bidonvilles, la culture populaire, l’amour, la violence de genre. Elle a prêté sa voix vibrante à la politique, à la justice sociale, aux droits des femmes et aux droits des LGBTQIA+. Elle a défendu les Noirs, dénoncé le racisme », « à contre-courant de la vague réactionnaire qui envahit le pays », insiste Folha de São Paulo.

Une trajectoire incroyable

Et si les années 1990 n’ont pas été très fastes pour elle, « l’année 2000 aura été celle de la rédemption » souligne O Globo : une comédie musicale sur sa vie, la BBC qui la nomme chanteuse du millénaire, et une proximité avec les jeunes musiciens de rap, d’électronique et de samba qui la fait participer en 2015 à l’un des albums de musique populaire brésilienne les plus primés de 2015 pour lequel elle sera acclamée : A mulher do fim do mundo.

« Dans un pays connu pour l’immense nombre de chanteuses que la musique populaire a produites, Elza Soares était celle dont la trajectoire était la plus incroyable », insiste O Globo : « Dans ce pays, il n’y a personne comme elle. Il est impossible d’imaginer qu’elle soit absente ».

Conférence virtuelle sur Haïti

Ce vendredi se tient une conférence internationale virtuelle sur Haïti, présidée par le Canada. Y participent des ministres des Affaires étrangères des États-Unis, du Canada et de la France, ainsi que, entre autres, des responsables de l’ONU, de l’Organisation des États Américains. Alter Presse souligne que l’insécurité doit être un des enjeux critiques discutés lors de la conférence, car en Haïti « jusqu’à présent, les autorités judiciaires et policières demeurent incapables de freiner cette situation de criminalité intenable ».

Le Premier ministre Ariel Henry a d’ailleurs annoncé, complète Le Nouvelliste, « qu’il profitera de cette plateforme pour exposer les besoins d’Haïti en termes d’équipement et de formation de la Police nationale ». Cela tombe bien, selon La voix de l’Amérique citée par le journal, « les États-Unis voudraient renforcer la capacité de la police nationale ». Les États-Unis qui, selon Le Nouvelliste, « auront le premier rôle » lors de cette conférence. Il faudra quand même « exclure le paternalisme », titre Le National, reprenant les propos d’un membre de la diaspora, qui espère que « ce sommet virtuel va augurer d’une nouvelle ère dans les relations d’Haïti avec les partenaires internationaux ».

Mais au fil des décennies, regrette Le Nouvelliste, « nous sommes devenus l’élève des Amériques qui n’excelle dans aucune matière ». Et le quotidien d’estimer que la conférence de ce vendredi « nous inscrit dans un programme de surveillance qui va durer. Mettra-t-on dans notre bulletin : "Peut faire mieux" ou "refuse de faire plus" ? On le saura très vite ».

Aux États-Unis, un plan de dépenses à réduire

Aux États-Unis, les démocrates réfléchissent à ce qu’ils peuvent sauver de la proposition de loi sur les dépenses sociales et le climat, que le président Joe Biden a échoué à faire adopter au Congrès.« Les élus doivent décider ce qu’ils vont garder et ce qu’ils vont jeter, avant les élections de mi-mandat », explique le Washington Post. Ils se concentrent, souligne le New York Times, sur les parties que le sénateur Joe Manchin, celui qui a fait échouer le vote, a indiqué par le passé qu’il soutenait : « la prématernelle, les 500 milliards de dollars destinés à combattre le changement climatique et la baisse du prix des médicaments ».

Les démocrates vont devoir « faire des choix douloureux qu’ils avaient jusqu’ici évité et pourraient s’aliéner certains élus dont ils ont besoin des votes pour faire passer le plan, avec une faible majorité, dans les deux chambres ». Alors que, note le Los Angeles Times, Joe Biden se retrouve déjà bloqué « avec un parti divisé ». Bref, les démocrates s’engagent sur un chemin difficile, note le journal, d’autant que, comme le souligne The Hill, Joe Manchin a indiqué ce jeudi que « les discussions reprendront à zéro ».

Au Chili, Gabril Boric et la « Première dame »

Emol revient sur la surprise causée par l’annonce de Irina Karamanos, la compagne du président nouvellement élu Gabriel Boric, d’assumer le poste de « première dame ». Son objectif : « le ‘transformer’ et l’adapter à l’époque actuelle ». Une décision, souligne Emol, « qui n’a pas été bien accueillie par une partie des féministes ou par Apruebo Dignidad », la coalition qui a porté Gabriel Boric au pouvoir.

Certains y voient une occasion ratée pour en terminer avec cette charge, ce que Gabriel Boric avait lui-même promis en juillet dernier. Ce qui en fait un « mauvais signal », selon un universitaire interrogé par le journal. La politologue Julieta Suarez-Caro estime de son côté qu’il s’agit d’un poste « facile à transformer », et que de toute façon, s’il était aboli, un futur gouvernement conservateur pourrait facilement le remettre en place.

