Mexique: 91 assassinats par jour en moyenne en 2021, en légère baisse

Le Mexique a enregistré 33 308 assassinats en 2021, soit une moyenne de 91,25 par jour, en recul de 3,6% par rapport aux deux années précédentes, d'après des chiffres officiels divulgués jeudi 20 janvier.

Publicité Lire la suite

« Six États sur 32 concentrent 50% des victimes d'homicides », a indiqué la secrétaire (ministre) à la Sécurité publique, Rosa Icela Rodríguez. Il s'agit de l'État de Mexico autour de la capitale et de Guanajuato (centre), la Basse Californie et le Chihuaha (nord) le long de la frontière avec les États-Unis, et d'autres plaques tournantes du trafic de drogue comme Jalisco et Michoacan (ouest).

►À lire aussi : Mexique: 10 cadavres retrouvés devant le siège du gouvernement du Zacatecas

« Nous constatons une tendance la baisse », s'est félicitée lors d'une conférence de presse la ministre du gouvernement de gauche du président Manuel Lopez Obrador. Un record de 34 690 homicides avait été enregistré en 2019 puis 34554 en 2020, année de réduction des activités sociales dans le sillage de la pandémie.

#SSPCInforma📢

Con resultados se cumple la política de cero impunidad: disminuyen delitos como homicidio doloso, feminicidio, violencia familiar, secuestro y robo.⬇️⬇️⬇️⬇️



Más información 👉🏻 https://t.co/mkCsHtOUPd#JuntosConstruimosLaPaz🕊️ pic.twitter.com/0iVakQAD6x — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 20, 2022

Quelque 340 000 personnes ont été tuées depuis 2006, date à laquelle l'ex-président Felipe Calderon a déclaré une guerre totale au narco-trafic.

►À lire aussi : À la Une: un photojournaliste assassiné au Mexique

Des dizaines de milliers de disparus

Le Mexique compte aussi plus de 95 000 disparus selon les chiffres officiels de la Commission nationale des recherches. Les disparitions ont commencé avec la « guerre sale » des autorités contre les mouvements révolutionnaires de gauche des années 1960-1980. Leur nombre a explosé autant que les assassinats à partir de 2006.

Malgré cette violence, le pays de 128 millions d'habitants figure au septième rang des pays les plus touristiques au monde, avec 45 millions de visiteurs en 2019 d'après l'Organisation mondiale du tourisme. La violence a touché sporadiquement en 2021 la station balnéaire de Tulum sur le golfe du Mexique où deux touristes ont été tuées fin octobre. D'autres zones très touristiques sont relativement sûres comme l'État de Oaxaca (sud-ouest).

►À lire aussi : Violences faites aux femmes: au Mexique, les féministes plaident pour la légitime défense face aux féminicides

(avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne