Chili: Gabriel Boric dévoile un gouvernement majoritairement féminin

Le président chilien élu, Gabriel Boric, et sa ministre de l'Intérieur, Izkia Siches, lors de la présentation du futur gouvernement, à Santiago, le 21 janvier 2022.

Au Chili, le futur président de gauche Gabriel Boric, bientôt 36 ans, prendra ses fonctions le 11 mars prochain. Et ce vendredi matin, il a dévoilé son premier gouvernement depuis un musée de la capitale. Gabriel Boric élargit ainsi sa coalition. Son équipe va du parti communiste au centre gauche. Et pour la première fois en Amérique latine, le futur gouvernement sera composé de davantage de femmes que d'hommes, y compris pour les ministères régaliens.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Santiago, Justine Fontaine

C'est inédit dans l'histoire du Chili, une femme prendra la tête du ministère de l'Intérieur, le poste le plus important du gouvernement. Izkia Siches était auparavant présidente de l'Ordre des médecins.

►À lire aussi : Chili: l’ancien leader étudiant Gabriel Boric élu président à 35 ans

Au total, Gabriel Boric a décidé de nommer 14 femmes contre 10 hommes seulement. Et voici comment il définit leur mission, deux ans après un soulèvement historique contre les inégalités sociales : « Nous allons mener toutes les réformes que nous avons proposées, pas à pas, comme nous l'avons dit pendant la campagne. Car nous sommes convaincus que l'immense majorité des Chiliennes et des Chiliens demandent des réformes structurelles, qui permettent d'avoir une vie digne. Et pour que l'endroit où l'on naît ne détermine pas celui où l'on va ».

Une coalition élargie

Plusieurs de ses proches, des anciens leaders étudiants avec qui il exigeait dans la rue il y a dix ans la gratuité de l'éducation entreront au Palais de la Moneda avec lui. Mais Gabriel Boric sait qu'il ne pourra pas gouverner sans les partis de centre gauche traditionnels. Il a donc élargi sa coalition, et notamment nommé plusieurs socialistes, comme la petite-fille de l'ex-président, Salvador Allende.

Enfin, pour rassurer les milieux d'affaires le directeur sortant de la banque centrale prendra les rênes du ministère des Finances.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne