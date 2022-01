Salvador: cérémonie de béatification de quatre victimes de la guerre civile

La cérémonie de béatification de quatre religieux et laïcs assassinés en 1977 et 1980 lors de la cruelle guerre civile a eu lieu ce samedi au Salvador. Considérés comme des martyrs de l’Eglise, leur béatification a été approuvée par le Vatican en 2020.

Publicité Lire la suite

C’est sous le soleil et dans la ferveur religieuse que des centaines de personnes ont assisté à la cérémonie de béatification organisée sur l’historique place des Amériques de la capitale salvadorienne, rapporte notre correspondant régional, Eric Samson.

Dans le public, beaucoup de paysans qui n’ont pas oublié le sacrifice de Rutilio Grande, Nelson Rutilio et Manuel Solórzano.

Une femme en prière devant le portrait du prêtre italien Cosme Spessotto dans l'église de San Juan Nonualco, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale San Salvador, le 11 janvier 2022. Marvin RECINOS AFP/Archivos

« Avec Rutilio et Romero, les pauvres sont les premiers », rappelaient d’ailleurs des pancartes en hommage aux victimes et à la mémoire de Monseigneur Oscar Arnulfo Romero, premier Salvadorien à avoir été béatifié après son assassinat en 1980 et dont Rutilio Grande était proche. Quatre présidents latino-américains, six cardinaux et plus de 100 archevêques et évêques ainsi que les délégations de 57 pays et une foule impressionnante de fidèles avaient assisté à la cérémonie de béatification en mai 2015.

Connu pour dénoncer publiquement les injustices dont étaient victimes les paysans, le père Rutilio et ses deux assistants ont été tués le 12 mars 1977 lorsque leur véhicule a été pris pour cible. Nelson Rutilio n'avait que 16 ans. Souvent menacé de mort, Cosme Spessotto lui a été assassiné en juin 1980 par des membres d’escadrons de la mort protégés par les autorités de l’époque. Il exerçait son ministère au Salvador depuis plus de vingt ans. Les deux dates de leurs assassinats font désormais partie du calendrier de l’église catholique salvadorienne.

#22gennaio A San Salvador la beatificazione di quattro martiri: il gesuita Rutilio Grande con due compagni laici e il francescano Cosma Spessotto.

Leggi 👇 https://t.co/fH4AQEqsfx pic.twitter.com/c2DeDAOO2B — L'Osservatore Romano (@oss_romano) January 22, 2022

Des reliques appartenant aux victimes ont été placées sous l’autel principal de la cathédrale à l’issue de la messe célébrée par l’évêque auxiliaire de la capitale. Monseigneur Gregorio Rosa Chavez a demandé à la foule de ne pas oublier les raisons ayant apporté haine, douleur, destruction et terreur pendant la guerre civile (1980-1992). Des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux religieux, ont été tués pendant ces douze années et la plupart des crimes sont restés impunis.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne