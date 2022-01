À la Une: l’appel à l’aide d’Haïtiens au Chili

Publicité Lire la suite

Au Chili, un groupe d'Haïtiens appelle à l'aide. La vidéo publiée samedi est diffusée par le journal El Ciudadano. Ils sont plus de 20 migrants, détenus à l’aéroport de Santiago, à demander l'asile au Chili car une expulsion représenterait un « risque pour leur intégrité physique et leur vie ». Beaucoup, expliquent le journal, ont au Chili « des liens familiaux ou d'autres racines, certains sont même des parents de Chiliens ». Selon le défenseur des migrants au Chili, cité par Ambito, la plupart de ces migrants « ont été expulsés des États-Unis, d'autres ont été bloqués par la pandémie ». Rodolfo Noriega ajoute que le rejet de leur demande de dépôt d'une demande d'asile par la Police d'investigation civile chilienne (PDI) viole la loi sur la protection des réfugiés.

À cela s'ajoutent, selon El Ciudadano, des conditions de détention qualifiées d' « épouvantables ». Certains vivent depuis plus d'un mois dans cet aéroport, « sans accès aux douches, avec peu de nourriture, sans soins médicaux et sans contact avec leur famille ». Une plainte a déjà été déposée devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Ambito souligne que « les Haïtiens représentent la troisième plus grande population de migrants au Chili », selon les données de l'Institut national des statistiques.

Haïti : victoire pour les agriculteurs dans le Nord-Est

Le média indépendant Ayibopost raconte quant à lui ce lundi que les agriculteurs du département du Nord-Est ont « remporté une victoire ». C’est en tout cas ce que déclare leur avocat. Il y a vingt ans, 174 paysans avaient été chassés de leurs terres, dans le but d'y installer des machines pour redévelopper la filière textile, avec le soutien de la Banque Mondiale. Mais le dédommagement promis a mis 18 ans à arriver, « certains sont morts » entre-temps. Ce n'est qu’en 2020, « après une féroce bataille judiciaire », que ces paysans ont obtenu une relocalisation. Aujourd'hui encore, « ils se battent pour la construction des maisons et pour les accompagnements promis ». Cette fois ça y est : l'État haïtien « met à leur disposition un domaine de 520 hectares à Morne Casse, une localité située à proximité de la frontière. Chaque paysan reçoit un hectare. Ils ont 38 hectares pour pratiquer l’agriculture collective ». Quant à l’avocat, il remporte « vingt hectares » de terres, ce qui suscite la polémique.

« Le textile représente près de 90% des exportations du pays », souligne aussi Ayibopost dans ce papier. Malgré les mauvaises conditions de travail et les salaires qui ne tiennent pas compte de l'inflation, « l'impact de la zone franche sur l’économie à Ouanaminthe reste tangible ». « Des observateurs dénotent la création de commerces, l’installation de succursales de banques privées et une demande en hausse pour les logements ». Mais cette « poussée démographique » n'est pas « accompagnée par l’État » et « l'empreinte environnementale » n'a pas été évaluée ni correctement compensée. « Malgré les litiges, l’usine envisage d’étendre ses tentacules de l’autre côté de la Rivière Massacre », nous informe Ayibopost. « Plusieurs dizaines d’hectares de terres ont déjà été accordés par l’État haïtien », mais plusieurs paysans soutiennent déjà qu'ils s'opposeront aux plans de l’usine, « s’ils ne sont pas dédommagés avant le lancement des travaux ».

En Colombie, un assassinat tous les deux jours

Déjà « 10 massacres en 20 jours », s’alarme El Espectador. Ce week-end encore, cinq assassinats ont été enregistrés dans le département de l'Arauca, dans le nord-est du pays, à la frontière du Venezuela. « 2022 commence par des affrontements (...) entre des groupes armés dispersés dans tout le pays », résume le quotidien. Il rappelle que « depuis la signature de l'accord de paix avec les rebelles des FARC en 2016, les groupes laissés de côté, comme la guérilla ELN ou le Clan du Golfe ont entamé une lutte pour le contrôle des terres et d'activités telles que l'exploitation minière illégale ou le trafic de drogue ». Et la violence devrait s'aggraver dans les semaines à venir, prévient El Espectador, car 2022 est une année électorale en Colombie.

Honduras : deux présidents du Congrès pour un siège

« Le Honduras plonge dans une nouvelle crise politique avec l'élection de deux directions du Congrès national », titre El Heraldo. Le tout, à trois jours de l'investiture de la présidente de gauche Xiomara Castro au Honduras. Par qui sera-t-elle investie ? Rien n'est moins sûr, car deux présidents du Congrès ont été investis ce week-end, et chacun revendique sa légitimité, explique La Prensa. Une faction de députés proches de la future présidente a élu Luis Redondo et une autre constituée par des dissidents alliés au parti de l'ancien président a élu Jorge Cálix. Des dissidents qualifiés de traîtres par Xiomara Castro. Pour El Heraldo ce sont bien ces divisions au sein de son parti, le parti Libre, qui finissent par ternir son élection au mois de novembre.

Pérou : efforts insuffisants pour contenir la marée noire

Les spécialistes du ministère de l'Environnement péruvien ont rendu leurs conclusions : entre mer et littoral, au moins 893 hectares ont été souillés par les quelque 6 000 barils de brut qui se sont déversés sur les côtes situées au nord de Lima, la capitale. C’est l’équivalent de « 1 252 terrains de football », précise le média Gestion. L'étendue du désastre a poussé l'exécutif à « déclarer un état d'urgence environnementale, pour une période de 90 jours, dans la zone marine côtière endommagée », écrit El Comercio.

La réaction de la compagnie Repsol, qui opère la raffinerie, est abondamment critiquée, notamment dans les premières heures de l'accident. « Les efforts déployés (...) ont été insuffisants », conclut El Comercio, qui publie cette photo incroyable. Elle montre « deux petits bateaux tenant des barrages flottants » sur une zone minuscule. « Tout autour, il y a de l'huile, une graisse noire inimitable qui se reflète dans la photo prise par un drone », commente le journal. Le ministre de l'Environnement a annoncé que des experts de l'ONU arriveraient ce lundi sur place et que les forces armées participeraient aux travaux de nettoyage. Repsol, de son côté, continue de se dédouaner, et a simplement reconnu dimanche de ne pas avoir pris « conscience » à temps de « l'ampleur de la marée noire ».

