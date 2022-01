À la Une: Joe Biden insulte un journaliste

Publicité Lire la suite

Toute la presse nord-américaine en parle… Joe Biden a insulté lundi un journaliste, le taxant de « connard » (« What a stupid son of a bitch »). Lors d’une table ronde, le chef de la Maison Blanche a été interrogé par un journaliste de la chaîne conservatrice Fox News qui a voulu savoir si l'inflation constituait un handicap politique pour Joe Biden en vue des élections de mi-mandat de novembre 2022. Le président a commencé par répondre ironiquement : « C'est un grand atout. Plus d'inflation ». Et de lâcher, pensant peut-être avoir son micro éteint : « Espèce de connard ».

Pour le New York Post, ce dérapage est loin d’être un fait unique. Il s’inscrit dans une longue liste des griffes verbales de Joe Biden contre des représentants de la presse. Jeudi dernier, une journaliste de Fox News a voulu savoir pourquoi le président américain attendait que son homologue russe fasse le premier pas dans la crise ukrainienne. « Quelle question stupide », a commenté Joe Biden. Toujours d’après le New York Post, le chef de la Maison Blanche n’apprécie pas que les journalistes lui posent des questions qui n’ont rien à voir avec le thème de sa conférence de presse.

En juillet dernier, des reporters étaient invités à l’interroger sur l’Irak, mais une journaliste de la chaîne NBC voulait en savoir plus sur l’obligation vaccinale dans l’armée. Réponse non dissimulée de Joe Biden : « You are a pain in the neck », ce qu’on peut traduire par « Vous êtes vraiment pénible ». Le New York Post s’étonne de cette attitude qui ressemble au comportement de son prédécesseur Donald Trump, lequel s’en est régulièrement pris aux journalistes. Après tout, Joe Biden avait fait campagne pour réconcilier les Américains et apaiser le pays. Et il a mis en garde ses collaborateurs qu’ils seraient virés pour le moindre écart de langage. D’après le site de la chaîne CBS, Joe Biden a appelé le reporter de Fox News qu’il avait insulté hier, en lui disant que ce n’était pas personnel.

Vers une nouvelle crise des missiles dans les Amériques ?

Autre sujet à la Une de la presse américaine : le conflit autour de l’Ukraine et notamment la stratégie russe à l’égard des États-Unis. Et cette stratégie comporte aussi une réflexion sur les armes nucléaires, selon des responsables russes cités par le New York Times. Le journal estime que « Moscou pourrait envisager de stationner des armes nucléaires dans l'hémisphère occidental, à portée des villes américaines. » « Si cela vous semble familier, cela devrait l'être », ajoute le New York Times. « C'était le cœur de la crise des missiles de Cuba en 1962, le moment où le monde a été le plus près d’une guerre nucléaire pendant la guerre froide ».

Selon le journal, la motivation de Vladimir Poutine est claire : « si les États-Unis ne retirent pas leurs armes en Europe – même les armes tactiques vieillissantes qui doivent être larguées par avion – il est déterminé à faire courir le même risque aux villes américaines. Jusqu'à présent, rien ne prouve qu'il fasse autre chose que parler. Mais le simple fait de le suggérer a ravivé de vieilles peurs », écrit le New York Times. Le journal rappelle que la semaine dernière, le président russe avait téléphoné aux dirigeants du Venezuela, du Nicaragua et de Cuba. Selon le Miami Herald, le président cubain Miguel Díaz Canel et le chef du Kremlin ont discuté d'un partenariat stratégique et d’autres façons de travailler ensemble sur le plan international.

Au Brésil, Jair Bolsonaro coupe dans le budget social

C’est à la Une de Folha de São Paulo : Jair Bolsonaro a décidé de coupes drastiques dans le budget fédéral de 2022, des coupes qui traduisent ses priorités politiques. Ainsi, il a réduit les dépenses pour la recherche (dont le développement d’un vaccin anti-covid) et pour la lutte contre les incendies de forêt. Le budget du ministère du Travail a été amputé d’un tiers.

Autres cibles de coupes décidées par le président : l’éducation, le soutien des Amérindiens, la lutte contre les violences faites aux femmes et les subventions des hôpitaux. D’après Correio Braziliense, le président a préféré maintenir des dépenses qui lui sont utiles pour sa campagne présidentielle, dont des projets situés dans les circonscriptions de députés centristes courtisés par le président qui ne dispose pas de majorité propre au Parlement. Bref, pour le journal O Estado de São Paulo, c’est un budget au service de sa réélection.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne