États-Unis: la discrimination positive à l’université à nouveau en question

La Cour suprême a accepté de juger deux dossiers concernant la discrimination positive dans deux des plus anciennes et plus prestigieuses universités du pays. Une fois encore, elle envisage donc de revenir sur sa jurisprudence.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Depuis plus de 40 ans, de nombreuses organisations, principalement conservatrices, contestent devant les tribunaux les procédures de discrimination positive en fonction de la race. Et depuis plus de 40 ans, la Cour suprême se prononce en faveur de la prise en compte du critère de la race dans la sélection à l’entrée de l’université pour faire de la place notamment aux Afro-Américains.

Cette fois, c’est l’université de Harvard, la plus ancienne université privée du pays, et l’Université de Caroline du Nord, plus ancienne université publique, qui sont visées. Les dirigeants de ces prestigieuses institutions font savoir que la race n’est qu’un critère parmi d’autres, avec les résultats scolaires et la personnalité des candidats et que cela leur permet de constituer une population étudiante plus diverse et plus représentative.

Décision pas avant 2023

Comme pour le droit à l’avortement ou la législation sur les armes, la Cour pourrait donc revoir sa jurisprudence, réaffirmée à de multiples reprises. La raison ? Toujours la même : le changement de majorité. Ils sont désormais six conservateurs contre trois libéraux.

De plus, le juge en chef John Roberts, un conservateur mais qui cherche souvent à favoriser le compromis entre ses collègues, a fait savoir à de multiples reprises sa franche opposition à la discrimination positive. La Cour devrait entendre les arguments des uns et des autres à partir d’octobre et la décision n’est pas attendue avant le printemps ou l’été 2023.

