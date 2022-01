États Unis: trois policiers jugés pour avoir «regardé mourir» George Floyd sans bouger

Aux États Unis le début d’un nouveau procès George Floyd ; les trois policiers présents aux côtés du policier Derek Chauvin condamné en juin pour le meurtre de l’Afro-Américain comparaissent depuis ce lundi 24 janvier devant la cour fédérale de Saint-Paul dans le Minnesota pour « violation des droits civiques » de George Floyd. Une procédure qui n’est pas la dernière et qui doit durer plusieurs semaines.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

« Ils ont regardé M. Floyd agoniser lentement », dit la procureure en ouverture des audiences. À 25 reprises l’Afro-Américain a répété « je ne peux pas respirer » sous le genou de leur supérieur Derek Chauvin et « ils n’ont pas levé le petit doigt pour l’aider » ajoute l’accusation en direction du jury.

« Les accusés ont ignoré leur formation »

Ces seconds rôles sont poursuivis pour ne pas être intervenus pour empêcher ce meurtre qui a bouleversé la planète en mai 2020. La loi les oblige - en effet - a protéger tout individu sous leur détention et à intervenir s’ils constatent un abus de la force publique. « C’est un principe de base enseigné à chaque policier, les accusés ont ignoré leur formation et c’est un crime », dit encore Samantha Trepel.

Violation des droits civiques de George Floyd

Le jour du drame, les agents Alexander Kueng et Thomas Lane - peu expérimentés - avaient été rejoints par Tou Thao et Derek Chauvin pour plaquer au sol George Floyd et tenir les badauds à distance. En juin, Chauvin reconnu coupable de meurtre a été condamné à 22 ans de prison. Poursuivi aussi dans cette affaire il a déjà plaidé coupable, ses trois collègues sont donc jugés sans lui pour violation des droits civiques de George Floyd, en l’occurrence sa liberté et sa sécurité. Et ils seront jugés à nouveau en juin prochain pour complicité de meurtre.

