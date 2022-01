Guatemala: cinq paramilitaires condamnés à trente ans de prison pour avoir violé des femmes mayas

Au Guatemala, plusieurs décennies après les faits, cinq anciens paramilitaires ont été condamnés lundi à trente ans de prison chacun. Ils ont été reconnus coupables de viols de femmes autochtones pendant la guerre civile. Un verdict accueilli par des cris de joie et célébré par une cérémonie maya devant le Palais de justice pour accompagner les victimes de ces viols.

Les cinq condamnés sont deux frères et trois hommes d'une autre famille, membres des patrouilles paramilitaires d'autodéfense pendant la guerre civile. Un conflit qui, de 1960 à 1996, a fait plus de 200 000 morts et disparus.

Les victimes sont 36 femmes de l'ethnie achi, violées à plusieurs reprises dans le village de Rabinal, à 175 km au nord de la capitale, ainsi que dans un poste militaire situé dans cette communauté maya.

Ces agressions sexuelles, insiste leur avocat, faisaient partie de la stratégie de l'État guatémaltèque. L'accusation regrette que des chefs militaires impliqués dans les viols commis à Rabinal n'aient pas été jugés. C'est seulement la deuxième fois qu'un tribunal condamne les auteurs de viols contre des autochtones durant la guerre civile.

Bien que les plaintes aient été déposées en 2011, le procès ne s'est tenu qu'une décennie après le dépôt de celles-ci. Les condamnés ont écouté le verdict en visioconférence depuis la prison d'une caserne de Guatemala City.

