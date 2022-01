États-Unis: 39 disparus après le naufrage d'un bateau au large de la Floride

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

Sur les 40 passagers, un seul a pour l’instant été sauvé. L’homme a été retrouvé sur la coque du bateau. Le rescapé dérivait ainsi depuis le chavirage de l’embarcation samedi jusqu’à ce qu’un marin viennent à sa rescousse trois jours plus tard. C’est ce dernier qui a donné l’alerte et livré quelques indications sur ce bateau. Ses occupants, tous migrants, avaient embarqué sans gilets de sauvetage aux îles Bimini aux Bahamas, avant de chavirer à 70 km au large de Fort Piece, au nord de Miami, en raison du mauvais temps, selon les garde-côtes qui parlent de « trafic d’êtres humains ».

#UPDATE @USCG crews are still searching. The good Sam notified #USCG Sector #Miami watchstanders, Tuesday, at approx. 8 a.m. after rescuing a man on a capsized vessel. Multiple cutters & aircraft are searching from #Bimini, #Bahamas to #FortPierce Inlet.

More updates follow. pic.twitter.com/kCVQ4LCaTe