États-Unis: le juge progressiste de la Cour suprême Stephen Breyer va se retirer

Le juge Breyer va quitter la Cour suprême, plus haute autorité judiciaire des États-Unis, avant les élections de mi-mandat. Cela offre au président Joe Biden la possibilité de nommer un juge de même tendance.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

À 83 ans, cela fait presque 28 ans que Stephen Breyer siège à la Cour suprême des États-Unis. Il avait souvent dit qu’il n’avait pas l’intention d’y finir ses jours.

S’il décide de partir maintenant, ce n’est pas un hasard : il va partir avant les élections de mi-mandat. Ce sont les républicains qui sont favoris pour cette échéance électorale et s’ils remportaient la majorité au Sénat, ils ont déjà dit qu’ils bloqueraient la nomination d’un progressiste comme ils l’ont d'ailleurs fait sous la présidence de Barack Obama.

Les progressistes sont en minorité à la Cour, à trois contre six conservateurs, depuis que Donald Trump a nommé trois juges pendant son mandat. Le prochain juge ne changera donc pas cette majorité qui a déjà amorcé un net virage à droite sur des sujets comme l’avortement ou le contrôle des armes.

Une juge noire

Mais pour Joe Biden, c’est quand même l’occasion de solidifier le camp progressiste et pour longtemps, car les juges sont nommés à vie, en choisissant un remplaçant ou plutôt une remplaçante. Car il l’a déjà dit et la Maison Blanche le répète, il veut nommer une femme, et une femme noire. Ce serait une première dans l’histoire de la Cour.

Au-delà du symbole, c’est aussi un message politique. Joe Biden a été élu avec le soutien de la communauté afro-américaine. Une communauté déçue du récent échec des lois pour garantir l’accès au vote et que le camp démocrate doit rassurer avant les prochaines élections.

