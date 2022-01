À la Une: Xiomara Castro, première présidente du Honduras

Publicité Lire la suite

C’est le jour-J au Honduras. En pleine crise politique, ce pays d’Amérique centrale investit, pour la première fois de son histoire, une femme en tant que présidente. L’investiture de Xiomara Castro ce jeudi « place le Honduras au centre de l’attention internationale », se réjouit La Tribuna. El Heraldo salue « le début d’une nouvelle ère » : Xiomara Castro succède à Juan Orlando Hernandez, « l’un des présidents les plus contestés en raison des affaires de corruption au sein de son administration, du manque de respect pour les institutions honduriennes et des accusations de narcotrafic, alors que le frère cadet d’Hernandez a été condamné aux États-Unis à la prison à vie pour trafic de drogue », écrit l’éditorialiste.

C’est pourquoi « la tâche la plus importante pour la nouvelle présidente sera probablement de redonner espoir », estime de son côté La Prensa. « Espoir à un peuple qui, non sans raison, a perdu confiance en ses dirigeants. À tel point que les familles honduriennes, organisées en caravanes de migrants, choisissent de prendre des risques inimaginables sur la route incertaine de l’exil ».

Le juge progressiste Stephen Breyer quitte ses fonctions à la Cour suprême des États-Unis

Cela n’arrive pas tous les jours aux États-Unis : le juge progressiste Stephen Breyer va quitter ses fonctions à la Cour suprême d’ici l’été. Son départ à la retraite offre à Joe Biden l’occasion de nommer, pour la première fois, une femme noire au sein de la plus haute juridiction du pays.

« Le président, qui doit sa victoire aux électeurs noirs a maintenant l’occasion de tenir ce qui fut l’une de ses promesses de campagne », pointe le New York Times. Et cela ne pourrait pas mieux tomber : tous les sondages démontrent que de plus en plus d’Afro-Américains sont mécontents de leur président ».

La future nominée doit ensuite être confirmée par les sénateurs. Le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, a affirmé hier qu’avec les élections de mi-mandat à l’horizon, il n’y avait pas de temps à perdre : « Au Sénat, nous voulons agir rapidement. Nous voulons que cela soit fait le plus tôt possible », a-t-il déclaré.

Dans les journaux américains, plusieurs noms d’éventuelles candidates à ce poste prestigieux de juge de la Cour suprême américaine circulent. Il y a d’abord celui de Ketanji Brown Jackson, considérée comme la candidate favorite pour remplacer le juge Breyer, écrit The Hill. « Âgée de 51 ans, elle siège depuis l’été dernier à la Cour d’appel des États-Unis de Washington D.C., largement considérée comme la deuxième cour la plus puissante du pays. Son avantage : pour ce poste, elle avait reçu le soutien de l’ensemble des 50 sénateurs démocrates ainsi que de trois sénateurs républicains ».

Le nom de Leondra Kruger, actuellement juge à la Cour suprême de Californie, revient également beaucoup. Et puis il y a le profil atypique de Michelle Childs, 55 ans. Cette juriste de haut vol « est issue d’une famille de "cols bleus" de la Caroline du Sud, un État qui a été la clé de la victoire de Joe Biden », rappelle The Hill. « Et elle n’a pas été diplômée dans une des facultés de droit les plus prestigieuses, mais dans l’université de Caroline du Sud, un élément supplémentaire de diversité qui la distingue de la traditionnelle élite juridique américaine », souligne le quotidien.

Colombie : six ex-guérilléros des FARC reconnaissent leur responsabilité dans le massacre de Bojaya

En Colombie, c’est un pas important dans le processus de réconciliation : pour la première fois, six ex-guérilléros des FARC ont reconnu leur responsabilité collective dans le massacre de Bojaya, l’un des massacres les plus cruels de la guerre. Le journal El Espectador se souvient : « Le 2 mai 2002, dans une confrontation avec des paramilitaires, des membres des FARC avaient lancé une bombe sur le toit de l’église de Bojayá. Au moins 80 personnes avaient été tuées et une centaine d’autres blessées. Les survivants de ce massacre sont aujourd’hui des symboles de la résilience des victimes du conflit armé ».

Pour la première fois en 20 ans, six hommes qui étaient à l’époque membres de la guérilla des FARC ont reconnu leur responsabilité devant la Juridiction spéciale pour la Paix (JEP) et livré des détails sur leur participation à ce bain de sang. El Espectador parle d’un « évènement sans précédent dans la justice transitionnelle » qui a été instaurée avec les accords de paix.

Dans le cadre de la juridiction spéciale pour la Paix, les coupables de crimes de guerre qui avoueront tous leurs méfaits et qui accepteront d’indemniser leurs victimes bénéficieront de peines de prison réduites ou de peines alternatives.

