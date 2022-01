Qui sont les prétendantes à la succession du juge Breyer à la Cour suprême?

Joe Biden a confirmé ce jeudi qu'il nommerait, pour la première fois de l'histoire, une femme noire à la Cour suprême des États-Unis, pour remplacer le juge démissionnaire Stephen Breyer.

L'annonce a été faite hier : à 83 ans, le juge Stephen Breyer s'apprête à quitter la Cour suprême. Joe Biden, qui doit son élection en grande partie à la mobilisation des Afro-Américains, va donc devoir le remplacer et ainsi pouvoir tenir sa promesse de campagne en nommant une femme noire. Une aubaine pour le locataire de la Maison Blanche, alors que tous les sondages démontrent que de plus en plus d'Afro-Américains sont mécontents de leur président.

Lors d'une allocution à la Maison Blanche ce jeudi, le président démocrate a précisé ne pas avoir arrêté son choix. Mais il a ajouté avoir deux certitudes : « La personne que je nommerai aura des qualifications, une personnalité, une expérience et une intégrité extraordinaire. Et cette personne sera la première femme noire nommée à la Cour suprême ».

Trois noms

Trois noms reviennent aujourd'hui en boucle dans les médias américains, trois candidates potentielles en lice pour ce poste prestigieux de juge à la Cour suprême. Le premier est celui de Ketanji Brown Jackson, souvent citée comme la candidate favorite pour remplacer le juge Stephen Breyer. Âgée de 51 ans, elle siège depuis l'été dernier à la Cour d'appel fédéral de Washington D.C., la deuxième cour la plus puissante du pays. Pour pouvoir accéder à ce poste l'ensemble des 50 sénateurs démocrates, mais aussi 3 sénateurs républicains l'avaient soutenue. Un atout certain dans un Sénat plus divisé que jamais.

Ketanji Brown Jackson, le 28 avril 2021. AP - Kevin Lamarque

Leondra Kruger, âgée de 45 ans et actuellement juge à la Cour suprême de Californie, est la fille d'une immigrée jamaïcaine, elle a travaillé pour l'administration Obama. Si elle était nommée, cela ferait d'elle non serait non seulement la première femme noire à siéger, mais aussi la plus jeune juge depuis que Clarence Thomas a rejoint le tribunal en 1991 à l'âge 43 ans.

Leondra Kruger à San Francisco le 22 décembre 2014. AP - S. Todd Rogers

Et puis il y a le profil atypique de Michelle Childs, 55 ans. Cette juriste de haut vol est issue d'une famille de cols bleus de Caroline du Sud. Elle ne fait pas non plus partie de la traditionnelle élite juridique américaine qui sort chaque année des prestigieuses facultés de droit du pays. Ces éléments font de Michelle Childs la représentante d'une nouvelle diversité chère au président Biden et qui pourrait s'avérer utile au message que le président veut envoyer.

La juge J. Michelle Childs à Washington, le 16 avril 2010. AP - Charles Dharapak

