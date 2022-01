À la Une: investiture compliquée pour Xiomara Castro, la nouvelle présidente du Honduras

Publicité Lire la suite

Xiomara Castro a été investie jeudi comme présidente devant une foule de 30 000 sympathisants réunis au stade national de Tegucigalpa. Elle est la première femme à occuper la plus haute fonction de l’État. Cette investiture s’est déroulée sur fond de crise politique, car Xiomara Castro fait face à des frondeurs au sein de son parti qui ont élu un président du Parlement concurrent.

Et pour cette raison, tout ne s’est pas passé comme prévu, selon El Heraldo. En absence d’un chef de Parlement confirmé, Xiomara Castro a prêté serment devant une juge et non devant le président de l’Assemblée comme le prévoit la Constitution. Luis Redondo, qui a eu la confiance de la nouvelle présidente, a certes participé à la cérémonie, mais son rôle consistait uniquement à tenir le micro pendant la prestation de serment, écrit le journal El Heraldo.

En tout cas, selon Folha de Sao Paulo, la crise politique n’a pas empêché la nouvelle présidente de tenir un discours ferme dans lequel elle a promis de tout faire pour sortir le pays de la « catastrophe économique » dans laquelle le précédent gouvernement l’a laissé s’enfoncer, d’après Castro. Le problème, écrit Folha de Sao Paulo, c’est que pour mettre en œuvre son programme et notamment social, la nouvelle présidente a besoin d’une majorité au Parlement. Si la crise politique actuelle perdure, Xiomara Castro entamerait son mandat déjà extrêmement fragilisé, estime Folha de Sao Paulo.

La crise ukrainienne divise la droite américaine

La position américaine face à la crise ukrainienne continue à faire la Une de la presse. Pour le New York Times, le président américain Joe Biden a jusqu’à présent au moins réussi une chose dans ce conflit avec la Russie : rassembler les Européens derrière lui. Le New York Times salue les efforts américains à consulter les alliés en Europe. Washington tire les leçons du retrait chaotique de l’Afghanistan et de la crise des sous-marins avec la France et a décidé d’impliquer les Européens à chaque stade de la prise de décision. Malgré ses multiples problèmes sur le plan intérieur, écrit le New York Times, Joe Biden a réussi à se hisser en leader de la coalition qui défend les intérêts de l’Ukraine contre la Russie.

Toutefois, le président est critiqué dans les rangs républicains. D’après le journal canadien Le Devoir, « la droite américaine se divise en laissant sa frange la plus radicale et la plus pro-Trump remettre en question l’intervention américaine dans ce conflit, en plus de soutenir à mots – à peine voilés – la position de Moscou ». Le journal cite l’exemple d’un élu du Montana qui s’était opposé à la mise en état d’alerte de plus de 8 000 soldats américains. Donald Trump de son côté avait qualifié de « folle » la préparation de son pays à une guerre en Ukraine.

Mais un expert consulté par Le Devoir estime que ces propos ne sont guère crédibles. Après tout, explique-t-il, l’ancien président a été confronté à une procédure en destitution, « pour avoir tenté de faire chanter l’Ukraine et avoir retardé l’envoi d’aide américaine. Ses actions n’ont servi qu’à encourager Vladimir Poutine » et à envenimer le conflit.

Sondage : Une majorité d’Haïtiens souhaite quitter le pays

Plus de 82% des Haïtiens rêvent de quitter leur pays. C’est ce que révèle l'enquête nationale sur les préoccupations de la population et ses perceptions des valeurs et des institutions de la démocratie, une enquête réalisée par l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie. C’est à la Une du Nouvelliste. Ce sondage effectué en octobre dernier révèle aussi une baisse « inquiétante » pour la vie politique dans le pays, écrit le Nouvelliste. Un tiers des citoyens interrogés ne souhaitent pas aller voter aux prochaines élections. Un chiffre à la hausse car, en 2015, seulement un quart des personnes questionnées avaient l’intention de bouder les urnes.

Autre donnée de cette enquête, mise en avant le Nouvelliste, c’est l’adhésion à la démocratie. Un peu plus de 77% des citoyens haïtiens estiment que « le développement économique est " certainement plus important " que la démocratie ».

