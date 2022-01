Les États-Unis affichent une croissance de 5,7% en 2021, la plus forte en 37 ans

En 2021, les Américains ont massivement investi dans les produits et l’immobilier. À Tampa en Floride, les fournitures de matériaux de construction était en forte demande. Photo datant du 5 mai 2021. REUTERS - Octavio Jones

Malgré une année noire en 2020 à cause de la pandémie, la croissance a bondi de 5,7% l’année dernière, selon les chiffres publiés jeudi par le Bureau of Economic Analysis. Mais l’inflation galopante et des déficits qui en résultent inquiètent.