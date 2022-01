Les États-Unis traquent l'épave hautement sensible d'un F-35 en mer de Chine

Dans cette image prise le 22 janvier 2022, on peut voir le porte-avions «Carl Vinson» (avant) et le porte-avions «Abraham Lincoln» alors qu’ils transitent par la mer des Philippines pour commencer des manœuvres en mer de Chine méridionale, l'un des principaux points de friction entre Chinois et Américains dans la région.

AFP - LARISSA T. DOUGHERTY