États-Unis: les migrants empruntent des routes de plus en plus périlleuses

Les garde-côtes américains ont mis fin vendredi 28 janvier aux recherches pour tenter de retrouver des survivants suite au naufrage d'une embarcation de migrants au large de la Floride. Le même jour, le chavirage d'une autre embarcation de migrants s’est produit au large de Porto Rico avec vingt personnes à bord qui tentaient d'aller aux États-Unis.

Publicité Lire la suite

Le bateau qui a fait naufrage au large de la Floride était parti quelques jours plus tôt des Bahamas et au moins 34 personnes sont portées disparues. Ce sont des routes qui existent déjà depuis plusieurs années, explique Olivier Teres, spécialiste des Amériques à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), mais elles évoluent et changent selon deux facteurs.

« Le premier facteur, ce sont les contrôles qui sont opérés par les agences de sécurité frontalière, aussi bien des Bahamas, mais évidemment des États-Unis qui opèrent et qui font des patrouilles dans ces eaux. Et le deuxième facteur est lié aux conditions climatiques, puisqu’évidemment, selon les courants de mauvais temps, les passeurs évitent certaines routes et certains trajets. »

La voie maritime plus dangereuse que la voie terrestre

Les conditions climatiques rendent difficile pour les autorités de pouvoir identifier toutes les embarcations irrégulières qui passent par cette zone. Et il faut savoir que c’est évidemment beaucoup plus compliqué que par la voie terrestre, rappelle Olivier Teres.

« Les conditions maritimes sont toujours, de facto, beaucoup plus complexes pour effectuer les contrôles, et plus dangereuses, comme on l’a vu, malheureusement, avec le dernier incident tragique et la perte d’au moins trente-neuf vies humaines. »

Fuir une situation de plus en plus difficile dans leur pays d’origine

Les migrants à bord de ces embarcations, souvent Haïtiens, cherchent de nouvelles routes de plus en plus pratiquées, mais aussi, de plus en plus périlleuses pour rejoindre les États-Unis.

« Si l’on prend le cas, par exemple, d’Haïti, la situation s’est fortement dégradée ces trois dernières années, explique Olivier Teres. Et l’on peut observer, effectivement, que la montée d’insécurité, les difficultés économiques qui sont aussi liées dans beaucoup de pays aux effets liés à la pandémie de Covid-19, ont effectivement eu des répercussions directes sur les couches les plus vulnérables. »

Ce sont des phénomènes qui poussent les migrants à chercher de meilleures opportunités dans d’autres pays et notamment en Amérique du Nord, pour cette région. Le choix s’oriente parfois vers des passeurs, qui eux font la promotion active, notamment sur les réseaux sociaux, de leurs services pour faciliter des trajets de façon irrégulière, comme c’est le cas de cette embarcation qui a échoué.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne