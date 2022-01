Au Pérou, les pêcheurs artisanaux subissent les graves conséquences de la marée noire

Le 15 janvier dernier, une fuite lors du déchargement d'un tanker vers une raffinerie appartenant au groupe pétrolier espagnol Repsol a répandu au moins 6 000 barils de brut en mer. À la suite de cela, des milliers de poissons et d'oiseaux marins sont morts, et des centaines de pêcheurs artisanaux se retrouvent au chômage.

Au Pérou, la région de Ventanilla, à trente kilomètres au nord de Lima, fait face aux conséquences de l’importante marée noire : « La situation est très préoccupante, doublement préoccupante même, parce qu’il y a quelques jours il y a eu une deuxième fuite de pétrole, qui semble n’intéresser que peu Repsol, ou même pas du tout, explique Alejandro Bravo Avalos, le secrétaire général de la Fiupap, la fédération des pêcheurs artisanaux du Pérou, au micro de Christophe Paget. C’est un délit que cette entreprise a commis, non seulement contre l’écosystème, la biodiversité, mais elle a aussi atteint le droit ancestral qui nous permet de vivre en tant que pêcheurs artisanaux dans cette région. »

Pour le secrétaire général de la Fiupap, l’entreprise Repsol prétend donner des paniers de nourriture, alors que les pêcheurs artisanaux demandent des médecins et des infirmiers : « Est-ce qu’ils prennent en compte le coût de l’université de nos enfants ? Du gaz, du combustible, ou l’essence dont les pêcheurs ont besoin pour aller dans d’autres zones ? Tout cela non seulement affecte les pêcheurs, mais aussi ceux qui vivent du tourisme, qui sont motos-taxis, ou travaillent dans les restaurants et les hôtels. Tous sont gravement touchés puisqu’ils dépendent du tourisme et de la pêche. »

Manifestations et demandes d’indemnisations

Depuis la marée noire, les pêcheurs manifestent chaque jour sur les plages : « Nous manifestons sur les plages, mais nous nous préparons pour une manifestation plus importante, car Repsol ne remplit pas ses devoirs et ses obligations par rapport aux dommages irréversibles qu’elle a provoqués contre notre mère nature et contre notre unique source de travail, des dommages qui affectent les pêcheurs et tous les autres habitants de la zone. C’est toute une chaîne qu’ils ont mise en péril », précise Alejandro Bravo Avalos.

La Fiupap demande à ce que Repsol leur permette de récupérer à 100% leurs zones de travail, et qu’elle indemnise les pêcheurs affectés par cette marée noire. L’entreprise Repsol a proposé de donner un chèque de 500 soles, soit 115 euros aux pêcheurs, ce qui est trop peu, estime le secrétaire général de la Fiupap. « Après, ils donneraient le double chaque mois, ce qui ne couvre absolument pas les frais de la pêche artisanale. Si cette somme était effectivement versée, cela représenterait 1 000 soles, mais le pêcheur les dépenserait en frais et pour acheter son carburant, et pour son foyer il ne lui resterait plus rien. »

Une estimation du pétrole déversé revue à la hausse

Le gouvernement péruvien a doublé ce vendredi son estimation de la quantité de pétrole qui s'est déversée au large des côtes de ce pays, de 6 000 à 12 000 barils, dont plus d'un tiers a été récupéré.

« Nous avons pour le moment le chiffre de 11 900 barils » répandus en mer au cours de la marée noire du 15 janvier, contre 6 000 estimés auparavant, a déclaré le ministre péruvien de l'Environnement Ruben Ramirez à l'occasion d'une conférence de presse.

Selon le gouvernement, plus de 180 hectares de littoral ont été souillés, ainsi que 713 hectares de zone maritime. « Pour l'heure, 4 225 barils ont été récupérés », a précisé le vice-ministre de l'Environnement, Alfredo Mamani, au cours de la même conférence de presse. Quelque 11 900 barils correspondent à environ 1 700 tonnes de pétrole.

(et avec AFP)

