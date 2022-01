Colombie: ouverture officielle de la campagne présidentielle pour la succession d’Ivan Duque

En Colombie, la campagne pour l’élection présidentielle s’ouvre officiellement ce dimanche 30 janvier. Le premier tour est prévu le 29 mai. Trente-neuf millions d’électeurs seront appelés aux urnes pour désigner le successeur d’Ivan Duque qui ne peut se représenter à un deuxième mandat, la Constitution le lui interdit. Une vingtaine de candidats sont en aujourd’hui en lice pour cette présidentielle.

Avec notre correspondante à Bogota, Marie-Ève Detœuf

Les sondages disent un pays avide de changement et un électorat encore très fragmenté. La situation devrait changer le 13 mars, date de l’élection législative et des primaires organisées par trois coalitions de partis. La gauche, le centre et la droite vont se choisir chacun un candidat unique.

À gauche, l’ancien maire de Bogota Gustavo Petro est sûr de remporter la primaire et presque sûr de se retrouver au deuxième tour de la présidentielle. M. Petro, qui a été guérillero dans sa jeunesse, arrive en tête des sondages depuis des mois, avec un bon quart des voix. Dans ce pays qui a toujours été gouverné à droite, c’est un événement. Le favori, au centre, est Sergio Fajardo, professeur de mathématiques et ancien maire de Medellin qui a mis l’éducation au cœur de son projet. L’ancienne otage Ingrid Betancourt qui a annoncé sa candidature à la primaire du centre n’a absolument aucune chance. À droite, c’est également un ancien maire de Medellin qui pourrait s’imposer. Federico Gutierrez parle, lui, sécurité.

♦ Reportage : la campagne électorale intéresse-t-elle la population ?

Avec notre correspondante à Medellin, Najet Benrabaa

Plus de vingt candidats sont en lices pour l’élection présidentielle. Et l’intérêt pour la campagne des différents partis ou coalitions politiques est mitigé. « Pour être honnête, je ne suis pas la campagne, confie Veronica Carvajal, une architecte de Medellin. Je jette un coup d’œil par moment pour savoir ce qu’il se dit mais ce n’est pas ma priorité. Je m’inquiète plus pour les problèmes d’environnement et les assistanats de dirigeants. »

Tatiana Otalvaro, une avocate de 40 ans, préfère se préparer pour le scrutin : « Je suis réellement la campagne de près. La seule chose qui m’inquiète en ce moment c’est le radicalisme, tant de la gauche que de la droite. »

De son côté, Alberto Guamanga Imbachi, un maître d’école, incite sa famille à s’intéresser à la campagne : « On est fatigués de vivre dans un état de misère et d’abandon. Il faut s’intéresser à la campagne pour trouver le moyen de changer ce modèle de société. »

Jusqu’à présent, les sondages donnent l’avantage au candidat de la gauche, Gustavo Petro avec 25% des voix au premier tour. Mais la Colombie a souvent opté pour les partis politiques de droite. Réponse au premier tour, le 29 mai et si besoin au second le 19 juin.

