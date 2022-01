États-Unis: au Texas, Trump galvanise ses partisans durant son meeting à Houston

Des milliers de supporters de Donald Trump sont venus à son meeting au Texas, à Conroe, au nord de Houston, ce samedi soir 29 janvier, alors que la primaire pour l’élection de mi-mandat se tient dans un mois. La foule a été galvanisée par l’ancien président, son fils, et de nombreux élus texans.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Ici, 70% des électeurs ont voté pour Donald Trump en 2020, alors forcément l’ancien président est en terrain conquis : « L’inflation atteint des sommets, le prix de l’essence a explosé, les meurtres ont augmenté, les immigrants illégaux entrent par millions. »

Une heure et quart de discours contre Joe Biden et les démocrates, qu’il compare à un animal nuisible qu’on a laissé entrer chez soi par imprudence : « Ce mois de novembre vous devez virer ces fous furieux du pouvoir. »

Car la venue de Trump sert surtout à remotiver les électeurs en vue des élections de mi-mandat. Il cite un à un les candidats qu’il soutient, car la primaire républicaine est très courue, avec plusieurs opposants face au gouverneur sortant Greg Abbott -qui a été en partie hué lors de sa montée sur scène.

Jusqu’à 100 000 $ pour une photo avec Trump

Dans la foule, principalement des blancs, venus en famille parfois avec des nourrissons. Les seuls Afro-américains portent des tee-shirts « Noirs avec Trump » et sont dans le champ des caméras, dans les tribunes derrières lui. Dans la foule aussi, quelques Asiatiques et Latinos, comme Sheyla : « C’est un bon leader, il a eu beaucoup d’améliorations quand il était président. Mais tout a été perdu avec la nouvelle administration et les Américains souffrent. »

Le Texas est le distributeur de billets du parti républicain, et Donald Trump a profité de sa venue pour faire trois évènements où il coûtait jusqu’à 100 000 $ pour pouvoir l’approcher ou se faire prendre en photo avec lui.

