Une tempête de neige historique déferle sur le nord-est des États-Unis

Getty Images via AFP - SCOTT EISEN

Le nord-est des États-Unis est frappé par la tempête de neige Kenan : des millions de personnes, 10 États touchés, des mètres et des mètres de neige qui ont causé d'importants retards dans les aéroports, des perturbations sur les routes et de nombreuses coupures de courant. L’état d’urgence est en vigueur dans plusieurs États.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Des rafales de vents de 120 km/h et près de 60 cm de neige à Boston. Pour la maire de la ville, il s’agit d’une tempête historique. Rien de tel depuis le blizzard de 1978, a expliqué Michelle Wu. Certains médias n’hésitent pas à parler de Snow Bomb, une bombe de neige.

Le Massachusetts est l’un des États les plus touchés par la tempête Kenan qui s’est abattue sur le nord-est des États-Unis. Plus de 120 000 foyers sont privés d’électricité.

Un dimanche interminable

Depuis vendredi soir, les conditions météo ont cloué au sol plus de 4 000 vols, notamment à New York où 30 cm de neige ont été enregistrés à Central Park. Un millier de vols supplémentaires devraient aussi être annulés ce dimanche.

Si les chutes de neige devaient cesser dans la nuit, les gouverneurs de New York, du New Jersey et du Massachusetts ont prévenu que la journée de dimanche risquait d’être longue avec toutes les réparations nécessaires, pour rétablir le courant notamment.

