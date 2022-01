Chili: nouvelle manifestation anti-migrants à Iquique

Au Chili, l’immigration notamment vénézuélienne provoque de vives réactions au sein d’une partie de population. Hier dimanche, plusieurs milliers de personnes sont de nouveau descendues dans la rue à Iquique, dans le nord du pays, pour protester contre l’arrivée de migrants qui seraient selon eux responsables de la hausse de la criminalité.

Environ 6000 personnes ont participé à la manifestation à Iquique, près des frontières avec la Bolivie et le Pérou. Arborant des drapeaux chiliens et aux cris de « dehors les délinquants », certains manifestants ont vandalisé un camp de fortune de migrants vénézuéliens. Un Vénézuélien a été frappé par plusieurs participants au rassemblement.

En el contexto de los últimos hechos graves en Iquique, que registran agresiones a migrantes y a la prensa, por parte de manifestantes y grupos fascistas, compartimos DECLARACIÓN PÚBLICA ANTE LA VIOLENCIA EN EL NORTE DE CHILE Y LA CRISIS HUMANITARIA pic.twitter.com/qlmGEmiETU — Red de Periodistas Migrantes (@RP_migrantes) January 31, 2022

En septembre 2021, une précédente manifestation contre des migrants vénézuéliens s'était aussi soldée par le saccage de leurs maigres biens par des manifestants.

La manifestation de ce dimanche a été organisée après l'agression mardi dernier de deux policiers par des migrants vénézuéliens. Selon les autorités locales, le taux d’homicides dans la région autour d’Iquique a plus que doublé en un an. Et pour la première fois, des bandes criminelles violentes sévissent dans le nord du Chili.

Une partie de la population attribue cette hausse de la délinquance à l’arrivée des Vénézuéliens. Selon l’ONU, ils seraient entre 400 et 500 à passer quotidiennement la frontière nord du Chili, en provenance de la Bolivie. Fin décembre dernier l’organisation internationale a alerté sur l’état préoccupant dans lequel se trouvent ces migrants, après avoir traversé le désert d’Atacama pendant plusieurs jours.

