Joe Biden veut faire du Qatar «un allié majeur» des États-Unis

L’émir du Qatar était reçu à la Maison Blanche ce lundi 31 janvier. Plusieurs sujets étaient sur la table, du gaz à l’Afghanistan aux relations commerciales. Il faut dire que l’émirat a su devenir un partenaire essentiel des États-Unis.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Il est le premier chef d’État à être reçu à la Maison Blanche cette année. Il est surtout le premier dirigeant du Golfe à y venir depuis le début de la présidence Biden. C’est que l’émirat a su se rendre indispensable. Et l’émir al-Thani le souligne :

« Je crois que nous avons montré à quel point nous pouvons travailler ensemble et coopérer sur ce que nous avons fait pour l’Afghanistan. Nous sommes très fiers d’avoir pu évacuer des dizaines de milliers de personnes d’Afghanistan. »

► A lire aussi : L'émir du Qatar reçu à Washington par Joe Biden

Joe Biden sait que sans le Qatar, les évacuations d’Afghanistan auraient été encore plus complexes. Le pays va d’ailleurs devenir un allié majeur hors Otan. Et il veut désormais étendre la relation :

« L’émir et moi-même avons beaucoup à discuter. La sécurité dans le Golfe et plus largement au Moyen-Orient. Assurer la stabilité de la production globale d’énergie, continuer notre travail en commun pour soutenir le peuple afghan et renforcer la coopération commerciale et les investissements entre nos deux pays. »

Le cadeau amené par l’émir du Qatar est un gros contrat de 20 milliards de dollars pour des avions-cargo Boeing. En revanche, pour ce qui est de la fourniture de gaz à l’Europe en cas de coupure du robinet russe, il reste discret. Son pays est déjà au maximum de ses capacités de production et fournit principalement des clients asiatiques.

On pourrait être en mesure de remplacer 75% du gaz russe qui n’arriverait pas si on coupait l’intégralité des tuyaux russes. Ce gaz qui remplacerait le gaz russe serait du gaz naturel liquéfié qui viendrait en partie du Qatar (…) Ce serait du gaz qui aurait dû aller dans des pays asiatiques et qui serait rerouté avec des prix très élevés vers l’Europe. Thierry Bos, expert des questions énergétiques et professeur à science Po Altin Lazaj

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne