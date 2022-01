Marée noire au Pérou: la désolation s’amplifie au nord de Lima

Alors que 24 plages au nord de Lima sont officiellement touchées par la marée noire, le gouvernement devrait annoncer en tout début de cette semaine les mesures qu’il entend prendre contre la pétrolière espagnole Repsol, responsable du désastre. Le président Pedro Castillo n’a pas éliminé la possibilité de mettre fin au contrat de la compagnie. Accusée d’avoir minimisé à la mi-janvier l’importance de la catastrophe, Repsol met les bouchées doubles, mais pas assez pour les pêcheurs de la région et notamment de la petite ville d’Ancon.

Avec notre correspondant à Quito, Éric Samson

Quai désert, restaurants vides et pêcheurs au chômage. Alors que le mois de janvier marque normalement le début de l’été au Pérou, la désolation règne dans le petit port d’Ancon, à 40 kilomètres au nord de Lima.

En cette saison, des milliers de touristes devraient profiter de la plage, des promenades en bateau et du fameux ceviche, le plat de poisson cuit au citron, traditionnel au Pérou. Ils ont été remplacés par les ouvriers, techniciens et volontaires qui retirent le pétrole des plages avec des pelles et des seaux. Le quai des pêcheurs est toujours le centre de la vie sociale, mais plus pour les mêmes raisons.

Un appel à l’aide

C’est là que se réunissent les habitants et les pêcheurs en colère. Ne pouvant plus sortir en mer depuis deux semaines, ils n’attendent rien du futur et réclament l’aide du gouvernement. La pêche et le tourisme sont en effet les deux activités principales d’Ancon. Des restaurants aux fabricants de glaces, des moto taxis aux acheteurs de poisson, toute l’économie est tournée vers la mer, notamment pendant l’été.

Mais aujourd’hui les gens ont peur de manger du poisson contaminé. Ironiquement, le seul travail disponible est celui offert par la compagnie pétrolière Repsol qui paie les plus de 1 000 pêcheurs d’Ancon pour éliminer les traces de la marée noire qui a bouleversé leurs vies.

