À la Une: 24 personnes tuées par des inondations au Brésil

Des secours sont déployés pour rechercher les victimes de la coulée de boue qui a frappé l'État de Sao Paulo et qui a fait au moins 24 morts.

Au Brésil, les recherches continuent après les inondations de ces derniers jours dans l’État de São Paulo qui ont tué au moins 24 personnes. Enfoncés dans la boue jusqu’aux genoux, des bénévoles tentent de localiser des personnes ensevelies par des glissements de terrain. Avec des sceaux, ils essaient de dégager la terre et les décombres. Cette image est en Une du journal O Globo. L’espoir est mince de trouver encore des survivants. 24 personnes dont 10 enfants et adolescents sont morts. « Des morts inutiles, ça suffit », s’exclame le journal O Estado de Sao Paulo. Le journal estime que « les pluies du printemps ne sont pas une fatalité que l’on doit subir sans essayer d’atténuer les effets dévastateurs de ces intempéries ».

O Estado de São Paulo critique la négligence des autorités et pointe l’occupation illégale des terres dans les zones à risques. Depuis des décennies, « le pays pleure des centaines de personnes devenues des victimes de l’incapacité des villes à se préparer pour ce genre de situation ». Effectivement, d’après Folha de São Paulo, le gouverneur de l’État de São Paulo, João Doria, a dépensé moins de la moitié du budget annuel prévu pour des travaux en prévision des pluies.

Expulsion des Vénézuéliens

Le gouvernement américain a décidé d’expulser les migrants vénézuéliens placés en détention. Selon El Nacional, ils seront envoyés notamment en Colombie. Le journal explique que l’administration Biden est de plus en plus préoccupée par le nombre de migrants vénézuéliens. Environ 13 000 avaient illégalement traversé la frontière américaine en 2021, contre 96 en 2020. Le Washington Post précise que le président Biden s’appuie sur un dispositif mis en place par son prédécesseur Donald Trump pendant la pandémie du Covid-19.

Il s’agit d’une procédure accélérée pour expulser les migrants sans leur permettre de déposer une demande d’asile. La même mesure a été appliquée l’an dernier pour renvoyer des migrants haïtiens dans leur pays d’origine, écrit le Washington Post. Mais comme les États-Unis n’ont plus de relations diplomatiques avec le Venezuela et ne reconnaissent pas le président Nicolas Maduro, ils ne peuvent pas renvoyer les migrants vénézuéliens chez eux.

Le choix de la Colombie s’est imposé du fait que la plupart des Vénézuéliens transitent par ce pays, et s’y installent parfois pendant un certain temps avant de continuer leur voyage vers le Nord, estime le Washington Post. Le journal relate aussi que cette politique d’expulsion de l’administration Biden est durement critiquée par des organisations de défense des droits de l’homme ainsi que certains membres du parti démocrate.

Les républicains ont récolté plus d’argent que les démocrates

Les républicains ont le vent en poupe auprès des donateurs à neuf mois des élections de mi-mandat. Alors que les démocrates avaient pu récolter plus d’argent que leurs adversaires lors de précédentes élections, la tendance s’est inversée. Selon le Washington Post, les conservateurs disposent désormais d’un trésor de guerre à hauteur de 220 millions de dollars pour le scrutin législatif contre 176 millions pour les démocrates.

Cela montre que la dynamique de la campagne se trouve clairement du côté des républicains. Contrairement aux démocrates, ils peuvent s’appuyer sur des gros donateurs qui croient fermement que le parti de Donald Trump peut reprendre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat.

Neil Young peut-il faire changer les pratiques de Spotify ?

Le musicien canadien Neil Young avait décidé de retirer ses chansons de la plateforme de streaming Spotify pour protester contre le podcast de l’animateur controversé, mais très populaire Joe Rogan accusé de décourager les jeunes Américains de se faire vacciner. Cet acte de protestation, suivi par d’autres musiciens, peut-il faire en sorte que Spotify ne diffuse plus de fausses informations sur le Covid ?, s’interroge le Los Angeles Times.

La réponse est non. Spotify, en décidant de maintenir le podcast de Joe Rogan a fait son choix, explique le journal. Un choix dicté notamment par l’argent, car le podcast en question est très populaire et contribue à la notoriété du service de streaming, dont le but est de devenir le Netflix de l’audio. En résumé, écrit le Los Angeles Times, « Spotify n’a pas besoin de Neil Young » (qui, lui, tire seulement un minimum de ses revenus de la plateforme), mais ne peut pas lâcher Joe Rogan.

L’incident est-il donc clos ? Pas si sûr, estime le New York Times, car ce sont les abonnés qui auront le dernier mot. Eux seuls peuvent faire pression sur Spotify en menaçant de quitter la plateforme. Histoire à suivre, selon le New York Times.

