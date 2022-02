Bolivie: encore une rentrée scolaire perturbée par le Covid-19

En Bolivie, ce mardi matin c’est la rentrée scolaire. Une rentrée, encore une fois, pas tout à fait comme les autres. En ville la modalité de reprise des cours sera virtuelle ou semi-présentielle, pas de retour à la normale donc dans les salles de classe. La Bolivie est le mauvais élève de l’éducation dans le monde.

avec notre correspondante à La Paz, Alice Campaignolle

En Bolivie, les petits citadins, qui sont plus de 2 millions, vivront leur rentrée des classes devant un écran à la maison. Selon les chiffres de l’Unesco la Bolivie est le deuxième pays au monde à avoir fermé ses écoles le plus longtemps : quatre vingt-deux semaines en tout, juste derrière l’Ouganda.

Pas d'accès à internet sur tout le territoire

Un désastre éducatif, regrette Jésus Sevilla Senvicens, de la fondation Entreculturas : « Quand, dans le monde entier, on revient peu à peu au présentiel, continuer avec les classes virtuelles et bien ça ne me parait pas une bonne idée. Le droit à l’éducation est bafoué ! Dans les zones rurales il est impossible de suivre les cours en virtuel car, sur l’Altiplano ou dans la jungle amazonienne, il n’y a tout simplement pas de réseau internet. »

Et selon une étude de la CEPAL, un peu moins de la moitié des foyers boliviens avec des enfants en âge scolaire ont accès à un dispositif électronique autre qu'un smartphone.

C’est la quatrième vague de Covid-19 qui justifierait de garder les écoles fermées. Mais les centres commerciaux, les cinémas, le transport public, tous ces secteurs fonctionnent quasiment normalement. C’est ce contre quoi s'insurge Lina Beltran, de l’Unicef à La Paz : « Les écoles doivent être les dernières à fermer et les premières à ouvrir. C’est incompréhensible qu’absolument tout, tout, tout soit ouvert, sauf les écoles ! »

En Bolivie on estime qu’entre 10 et 20% des élèves ont abandonné l’école du fait des mesures liées à la pandémie. Selon une autre récente étude de l'Unicef, huit adolescents et jeunes Boliviens sur dix souffrent du climat généré par la pandémie et considèrent que celle-ci affecte leur formation et donc leur vie future.

