Droit des minorités aux États-Unis: en Géorgie, les électeurs afro-américains désabusés par la présidence Biden

En 2020 le vote des noirs avait été crucial pour la victoire de Joe Biden à la présidentielle, mais un an plus tard, les promesses du président aux électeurs afro-américains sont bloquées au Congrès : qu’il s’agisse de son grand plan social Build Back Better ou du George Floyd Act, censé réformer la police mais surtout de ses lois électorales censées protéger le vote des minorités dans les États conservateurs. Et les minorités s’impatientent. Joe Biden est-il en train de perdre le soutien de cet électorat clé ?

De notre envoyé spécial à Atlanta,

Avec son sourire, ses dreadlocks et ses prospectus, Lorenzo arpente les allées d’un centre commercial bondé d’Atlanta. Militant au sein de l’organisation de droit civique New Georgia Project, cet Afro-Américain de 26 ans tente avec une dizaine d’autres de mobiliser les électeurs issus des minorités pour les prochaines élections en Géorgie en leur distribuant des promesses de vote. « On leur fait signer ces promesses de vote, et avec ça, on sait que dans leur cœur, ils s’engagent à voter ». Mais difficile de convaincre les minorités d’aller voter quand les grandes promesses de campagne faites par Joe Biden aux Afro-Américains restent désespérément bloquées au Congrès par sa propre majorité.

-Hey t’es inscrit pour voter ?

-Euh non

-Pourquoi ? Explique-moi

-Je ne veux pas voter

Les militants du New Georgia Project comme Christine le constatent tous les jours sur le terrain en Géorgie : cet électorat noir qui a rendu possible la victoire de Joe Biden, il y a un an, est aujourd’hui largement désabusé par son absence de résultat. « Notre organisation fait face à un épuisement des électeurs. Les gens croyaient vraiment qu’en envoyant Joe Biden et Kamala Harris au pouvoir, ils seraient capables de faire voter leurs réformes au Sénat. Maintenant que ce n’est pas le cas, on doit expliquer aux électeurs de nous faire confiance quand même. On leur dit que leur voix sera quand même entendue, même si à Washington, elle n’a pas été entendu jusqu’ici ».

La déception Biden

Et même parmi ces militants qui ont tous voté Joe Biden et Kamala Harris en 2020, certains comme Kierra, étudiante afro-américaine, avouent ne plus être sûre de vouloir voter Biden à nouveau. « Hum … je peux vraiment pas dire à ce stade »

Ce que ces militants reprochent surtout à Joe Biden c’est de ne pas réussir à passer sa grande réforme électorale censée annuler les nouvelles lois restreignant l’accès au vote dans les États dominés par les conservateurs comme la Géorgie. Des lois accusées de compliquer le vote des Afro-Américains au point de les décourager de voter, comme l’explique Latosha Brown de l’organisation Black Voters Matter : « Dans un des comtés où l’on travaille, Lincoln County en Géorgie, il y avait 7 bureaux de vote. Aujourd’hui la majorité républicaine est en train de tous les fermer pour n’en garder qu’un seul ! C’est un fardeau supplémentaire pour les gens qui n’ont pas de moyen de transport. Surtout dans un comté ou il n’y a même pas de transports publics ! »

La réforme électorale attendue de pied ferme

Et pour bien faire comprendre leur impatience à la Maison Blanche Black Voter Matters et d’autres organisation de droits civiques ont préféré boycotter le grand discours de Joe Biden et Kamala Harris sont venus délivrer à Atlanta sur le sujet début janvier : « Notre intention n’était pas d’être combatifs contre le président. Je veux dire, on a aidé à le faire élire, on souhaite le voir réussir. Mais on souhaite aussi envoyer un message fort, nous activistes des droits civiques, que cette administration n’a pas fait assez pour faire de ce sujet une question clé. Et l’heure n’est plus aux discours sur le sujet ! Nous voulons voir des actions pour faire adopter cette loi ».

Et il y a maintenant urgence pour Joe Biden avant les midterms, les élections législatives partielles du 8 novembre prochain. En Géorgie la cote de popularité du président s’est écroulée atteignant seulement 34% alors que cet État clé avait basculé démocrate aux dernières élections.

