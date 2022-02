À la Une: le meurtre d’un Congolais au Brésil

Publicité Lire la suite

« Un Congolais a été ligoté et battu à mort », c’est en Une de O Dia. Moïse Kabagambe, 24 ans, était « arrivé au Brésil encore enfant, accompagné de ses frères », et tous « ont été reconnus comme réfugiés par le gouvernement brésilien ». Mais le 24 janvier dernier, raconte O Globo, il « a été agressé par au moins quatre hommes à coups de poing, de pied, plus de 30 coups, dont une partie alors qu’il était déjà immobilisé au sol (…) près d’un escalier menant à la plage du quartier de Barra da Tijuca, dans la zone ouest de Rio ».

Les caméras de surveillance montrent que ses agresseurs ont « même attaché les mains et les pieds de Moïse avec une corde ». « Même après sa mort, ils ont continué à le frapper », se désole son oncle dans Folha de São Paulo. Le journal indique que trois personnes ont été arrêtées.

La famille reçue par le maire de Rio

Le maire de Rio, Eduardo Paes, a reçu ce mardi la famille de Moïse Kabagambe.O Dia se fait l’écho de son message de soutien : « Je tiens à m’excuser au nom de la population de ma ville, et en fait, de la population brésilienne. Nous sommes tous indignés par ce qui s’est passé. Nous sommes de votre côté. Le peuple brésilien, ce n’est pas ça. ». De son côté le gouverneur de Rio a déclaré que la mort du Congolais « ne restera pas impunie »,et a promis« la rigueur dans l’enquête ».

Dans Folha de São Paulo, la Coalition noire pour les droits, « qui rassemble plus de 200 entités, collectifs et organisations du mouvement noir » estime, elle, que « le Brésil est un pays raciste où, en 2022, il est possible d’attacher une personne noire par les mains et les pieds, de la battre et de la tuer à coups de matraques ». La coalition parle d’une « milice qui occupe le pouvoir central du pays et gère la politique de génocide des Noirs brésiliens ». Elle doit envoyer ce mercredi une plainte au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies.

Violence en Haïti

Rezo Nodwès reprend le dernier décompte de la Commission épiscopale pour la justice et la paix, selon lequel plus de 30 personnes ont été assassinées en Haïti pour le seul mois de janvier.

« Haïti n’a pas fini de compter ses morts, et chaque jour qui passe apporte son lot de victimes par balles », s’exclame le site d’information, qui déplore que ce soit « toujours le même refrain : “une enquête a été diligentée”, alors que les bandits continuent de semer le deuil dans les familles sous l’indifférence totale des autorités ».

Un accord entre les tribus amérindiennes avec Johnson & Johnson et 3 distributeurs pharmaceutiques

Aux États-Unis, les tribus amérindiennes se mettent d’accord avec le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson et trois grands distributeurs dans la crise des opioïdes. Elles devraient recevoir 590 millions de dollars dans le cadre de « la crise des opioïdes », à l’origine de plus de 500 000 morts par overdose en vingt ans dans le pays. Et les études, souligne le Tahlequah Daily Press, « montrent qu’elles ont été dans le pays le groupe qui a subi le plus d’overdoses aux opiacés ».

Le Wall Street Journal rappelle que plus de 400 tribus ont lancé depuis quatre ans des poursuites contre les compagnies, les accusant d’avoir entretenu l’épidémie des opiacés dans les communautés amérindiennes. L’accord de ce mardi, analyse le Washington Post, « est similaire à celui que les compagnies ont atteint avec les États, les comtés et les villes, et c’est une première pour des tribus amérindiennes souvent mises de côté dans les procès de masse, par exemple celui contre les industries du tabac dans les années 1990 ».

Pour autant la société Johnson & Johnson, précise le Wall Street Journal, a souligné que le nouvel accord n’était en rien une admission de culpabilité.

Tom Brady à la retraite

La vedette du football américain Tom Brady tire sa révérence, après 22 ans d’une carrière unanimement louée et « à la limite du mythique » pour le New York Times : « choisi à ses débuts au sixième tour du repêchage de la ligue nationale de football, il finit vainqueur à sept reprises du Super Bowl, et célébrité mondiale ». « Tom Brady nous a fait croire à l’impossible », renchérit le New York Post. Mais le Boston Globe étale, lui, sa déception en Une, « nous pensions connaître Tom Brady, mais nous ne le connaissions pas ».

En effet, dans ses remerciements, en annonçant sa retraite, le quarterback n’a pas eu un mot pour les New England Patriots (basés à Boston…) avec qui il a pourtant joué pendant vingt ans et gagné six de ses sept titres : le joueur se sentait « sous-évalué » dans son ancienne équipe, rappelle le journal : « Vous auriez pu penser que son succès après les patriotes aurait été une vengeance suffisante. Si c’est le cas, vous l’avez clairement sous-estimé ».

