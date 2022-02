États-Unis: Biden se rend à Harlem, un quartier de nouveau terrorisé par la violence

Joe Biden est attendu ce jeudi 3 février à New York, où deux policiers ont été tués dans des fusillades ces derniers jours. Le président américain doit rencontrer le nouveau maire pour discuter de la lutte contre les violences par armes à feu et la hausse de la criminalité dans la « grosse pomme ».

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Depuis quatre mois, Onika Johnson a installé un nouveau système de sécurité dans son salon de beauté, en plein cœur de Harlem.

Je ne me sens pas du tout en sécurité. On doit garder la porte verrouillée en permanence. On est sur nos gardes. Parfois, j'ai peur de sortir et de me faire tirer dessus ou me faire agresser.

Car le salon d'Onika est situé dans le quartier où au moins quatre fusillades ont eu lieu ces trois dernières semaines. L'une d'elles a coûté la vie à deux policiers.

Ici, de nombreux habitants disent ne plus se sentir en sécurité : « Le soir, confie une femme, on ne sait pas si on va rentrer chez nous sains et saufs. C'est terrifiant, tout ce qui se passe en ce moment. » « J'ai peur de prendre le métro ! J'adore le métro, mais j'ai peur », avoue une troisième habitante du quartier.

À New York, les violences par armes à feu ont doublé en 2020, pour dépasser les 1 530 incidents. Du jamais vu depuis quinze ans.

Le nouveau maire a promis de « gagner le combat » contre ces violences. Mais sa décision de remettre en service l'unité anti-crime est très critiquée. Cette unité avait été démantelée en 2020 après des années de polémiques.

« Ces policiers agissaient comme un gang, dénonce une quatrième habitante. Ils ont tabassé de nombreuses personnes, défoncé de nombreuses portes, ils agissaient de façon inacceptable. »

Présidente d'une association de lutte contre les violences, Iesha Sekou dit tout de même soutenir les autres mesures voulues par Eric Adams. Elle espère que Joe Biden apportera l'aide nécessaire à la ville.

