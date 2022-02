Brésil: émotion après la mort de Moïse, jeune Congolais battu à mort sur une plage de Rio

Moïse Kabagambe, un jeune Congolais de 24 ans, a été battu à mort sur une plage de Rio après avoir réclamé le versement de deux journées de salaires impayés. L'émotion au Brésil est vive.

La mort du jeune homme originaire de RDC suscite une vague d'indignation au Brésil. La brutalité des sévices subis ( il a été roué de coups durant de nombreuses minutes avec des bâtons et une batte de baseball, pieds et poings ses poignets liés à l'aide d'une corde) et la diffusion des images issues des caméras de surveillance ont provoqué des réactions en chaîne sur les réseaux sociaux et de nombreuses personnalités publiques ont tenu à condamner ce crime.

Des hashtags #JusticaPorMoiseMugenyi et #JusticaPorMoise circulent pour dénoncer les violences qui ont provoqué la mort de Moïse.

Le chanteur Caetano Veloso, artiste populaire et engagé, légende vivante de la musique brésilienne, a exprimé sa tristesse et déploré la violence qui sévit au Brésil, et qui a tué quelqu'un qui lui même fuyait la violence de son pays.

Chorei hoje lendo sobre o assassinato de Moïse Mujenyi Kabagambe num quiosque na Barra da Tijuca. Que o nome do Quiosque seja Tropicália aprofunda, para mim, a dor de constatar que um refugiado da violência encontra violência no Brasil. pic.twitter.com/eKIHmYM0xj — Caetano Veloso (@caetanoveloso) February 1, 2022

Moïse Kabagambe est arrivé au Brésil avec une partie de sa famille en 2011, fuyant le conflit armé qui sévit depuis des décennies en République Démocratique du Congo.

Gabigol, attaquant de Flamengo, club de football le plus populaire de la ville, a également rendu hommage au jeune homme.

Esse não é o Rio que aprendi a amar e que me recebeu de braços abertos!!! Queremos justiça, não podemos normalizar crimes como esse!! Que seja feita justiça a Moïse Mugenyi e toda sua família!! Estamos juntos de vocês!!! ✊🏾✊🏿 #JusticaPorMoiseMugenyi pic.twitter.com/nAiVTwepaE — Gabi (@gabigol) February 1, 2022

Des mouvements de débrayage se sont organisés dans le pays.

Trabalhadores do bandejão da USP em greve se levantam por #justicaparaMoise #JusticaPorMoiseMugenyi pic.twitter.com/BLThLJ22jo — Carolina Cacau (@carolina__cacau) February 1, 2022

Selon des médias locaux, trois personnes se trouvent actuellement en détention dont deux se sont présentées d'elles-mêmes à la police après avoir avoué participer au meurtre.

