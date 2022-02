Canada: les chauffeurs de poids lourds opposés à la vaccination bloquent toujours Ottawa

Bruits incessants de klaxons de camions, odeurs entêtantes de gasoil, commerces fermés, voilà à quoi ressemble le quotidien des habitants du centre-ville d’Ottawa ces derniers jours. Depuis le 28 janvier, des milliers de manifestants et de nombreux poids lourds ont fait leur apparition dans la capitale canadienne, brandissant des drapeaux du Canada, mais aussi quelques symboles nazis ou d’extrême droite.

De notre correspondante à Montréal,

Même si beaucoup de chauffeurs de poids lourds ont repris le chemin de la maison, certains continuent à déambuler dans les rues du centre-ville d’Ottawa, quatre jours après leur arrivée dans la capitale canadienne. De nombreux camions restent stationnés sur les grandes artères, entraînant des embouteillages et la fermeture de ponts.

Au départ, « le convoi de la liberté », parti de Colombie-Britannique, dans l’ouest du pays, se composait de quelques centaines de camionneurs. Ceux-là réclamaient la levée de l’obligation vaccinale pour les routiers qui reviennent au Canada. Depuis le 15 janvier, il leur faut en effet montrer la preuve de leurs trois doses de vaccin, et c’est la même chose depuis le 22 janvier quand ils vont livrer ou aller chercher leurs marchandises aux États-Unis.

Une contestation qui dépasse les revendications des chauffeurs routiers

Sauf qu’en chemin, la contestation a changé. Désavoué par les principaux regroupements de transports routiers qui se dissocient de l’initiative, le mouvement des camionneurs s’est élargi. Des citoyens exaspérés se sont greffés au rassemblement pour réclamer la levée de toutes les mesures sanitaires, y compris le port du masque, ou encore pour exiger le départ du Premier ministre Justin Trudeau. Un groupe a même rédigé un document, aux allures juridiques, pour obtenir la démission du gouvernement et des députés élus en octobre. Ils voudraient les remplacer par des sénateurs non élus et par la gouverneure générale, qui représente la reine d’Angleterre.

Autant d’individus, autant de raisons de manifester, pourrait-on dire. Cette mobilisation, qui transcende les réalités géographiques d’un pays long de 5 500 kilomètres, s’appuie quand même sur quelques valeurs clés : la liberté, la défense des droits humains, et surtout la très grande lassitude envers les mesures sanitaires.

« Arrêtez d’obliger les gens s’ils ne veulent pas se faire vacciner, arrêtez les passes sanitaires, tout cela n’a aucun rapport, aucun sens. On est un pays libre, qu’on puisse vivre librement », clame cette sympathisante à la cause des routiers.

Des partis politiques qui essayent de tirer profit des manifestations

Si un grand nombre de participants au « convoi de la liberté » réclame tout simplement de « retrouver leur vie d’avant », et apprécie de mener une action solidaire ensemble, certains ont des visées plus politiques. À l’image de l’aile droite du parti conservateur du Canada, l’opposition officielle, qui espère bien attirer des électeurs, et en profite pour remettre en cause son chef.

Maxime Bernier, le chef du parti populaire canadien, une formation populiste, s’est fait lui très présent aux côtés des manifestants. Et jusqu’à l’ancien président Donald Trump, qui leur a apporté son soutien de l’autre côté de la frontière.

Comme chez le grand voisin du Sud, les discours anti-élites et anti-médias ont la cote. Durant les manifestations, des journalistes se sont fait huer ou insulter, pour avoir colporté des messages jugés trop pro-sanitaires. Plusieurs médias alternatifs, qui relaient l’actualité du « convoi de la liberté » sur les réseaux sociaux, font la part belle à des figures bien connues de l’extrême droit canadienne. C’est le cas de Tamara Lich, qui a initié un socio-financement il y a deux semaines en faveur des manifestants, évalué à 6,7 millions d’euros. Tamara Lich fait partie des dirigeantes du Maverick Party, une formation qui réclame l’indépendance de l’ouest du Canada et la diminution drastique du rôle de l’État.

Le fait que plusieurs groupes d’extrême droite semblent graviter autour du « convoi de la liberté » n’étonne pas David Morin. Ce professeur de politique appliquée à l’université de Sherbrooke, dans le sud du Québec, vient de publier une étude sur la trajectoire d’une cinquantaine de leaders complotistes dans cette province.

« La moitié de ces personnes appartenaient à l’extrême droite, explique le chercheur. La droite identitaire et les formations anti-gouvernementales ont réussi à s’approprier ce mouvement comme personne d’autre. Sans oublier les partisans du complot juif et de l’antisémitisme qui renaît de ses cendres depuis deux ans. »

Justin Trudeau continue d'inciter à la vaccination

Plusieurs résidents du centre-ville d’Ottawa dénoncent l’apparition de graffitis avec des croix gammées après le passage des manifestants. On a aussi aperçu dans la foule le drapeau confédéré américain, souvent considéré comme un symbole des suprémacistes blancs.

Pendant ce temps, le Premier ministre Justin Trudeau exprime son exaspération : « Tout le monde est épuisé, tout le monde veut que cela finisse. Mais la vaste majorité des Canadiens savent que ce n’est pas en rouspétant qu’on va finir cette pandémie. C’est en se faisant vacciner, c’est en écoutant les meilleurs conseils de santé publique. »

À la fin, les manifestants vont peut-être décider de quitter Ottawa. Ce qui ne veut pas dire que le Canada en aura terminé avec eux. Au Québec, par exemple, plusieurs convois s’organisent pour aller contester les mesures sanitaires devant l’Assemblée nationale vers la fin de la semaine.

