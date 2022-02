Crise des opiacés: des groupes pharmaceutiques dédommagent des tribus amérindiennes

665 millions de dollars pour les tribus amérindiennes victimes de la crise des opiacés aux Etats-Unis. L’accord a été trouvé entre plusieurs compagnies pharmaceutiques et les représentants de ces peuples autochtones.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

La crise des opiacés aux Etats-Unis représente 500 000 morts par overdose en 20 ans. Vingt années durant lesquelles des laboratoires pharmaceutiques ont vendu des antidouleurs hautement addictifs. Vingt années durant lesquelles les peuples amérindiens ont payé le plus lourd tribut à ces pratiques.

Les tribus ont souffert en 2015 du plus haut taux de décès par overdose par habitant et ont aussi connu, les quinze années précédentes, la plus forte augmentation du nombre de décès de ce type par rapport aux autres groupes raciaux et ethniques.

Cela a coûté très cher aux gouvernements tribaux dans tout le pays. Ce sont ces dépenses que les accords passés avec les laboratoires vont permettre de compenser, moyennant un arrêt des poursuites judiciaires. Les 574 tribus reconnues par le gouvernement fédéral vont pouvoir bénéficier de ces accords.

Cette crise de santé publique majeure a mené à des milliers de poursuites judiciaires contre les entreprises pharmaceutiques. Elles ont accepté jusqu’ici de verser des milliards de dollars de dédommagement à l’ensemble des particuliers et des collectivités qui les ont attaquées en justice. La crise des opiacés est loin d’être terminée dans le pays. Entre avril 2020 et avril 2021, en pleine pandémie, le bilan a dépassé les 100 000 morts.

