Football américain : le quarterback de légende Tom Brady confirme sa retraite

Il est une véritable légende du football américain. À 44 ans, Tom Brady, quarterback des Buccaneers de Tampa Bay, a confirmé ce mardi 1er février les informations qui circulaient : le monde du football US salue un parcours exceptionnel.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

« G. O. A. T. » pour « greatest of all time », soit le plus grand de tous les temps. C'est comme ça que le palmarès, la longévité et tout simplement la carrière de Tom Brady sont salués aux États-Unis.

C'est un peu comme si Cristiano Ronaldo se retirait des terrains en Europe. C'est même sans doute encore plus que ça.

Au pays des statistiques, Tom Brady détient un nombre incalculable de records. Le plus significatif : sept Super Bowls gagnés à titre individuel. C'est un de plus que les équipes les plus titrées.

Parmi celles-ci, il y a son ancien club des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui a gagné tous ses trophées avec le Californien à la baguette. Le propriétaire Robert Kraft exprime sa gratitude, celle de sa famille et des fans.

Il y a deux ans, après 20 ans de succès souvent jalousé, Tom Brady avait quitté le Massachussets pour la Floride et Tampa Bay. Son dernier entraîneur Bruce Arians explique qu'il est arrivé en tant que meilleur joueur du monde et qu'il a montré ce que cela signifiait.

En effet, dès la première année, Tom Brady a mené cette équipe médiocre au titre suprême, donnant ce jour-là la leçon à Kansas City et à son meneur d'attaque Patrick Mahomes, considéré comme le futur du poste stratégique de quarterback.

Tom Brady explique d'ailleurs vouloir laisser la place à une nouvelle génération. Laquelle doit être à la fois admirative et soulagée.

