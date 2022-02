La présence russe en Amérique latine: «Défier la doctrine Monroe»

Les États-Unis vont déployer 3 000 militaires en soutien aux forces de l'Otan dans plusieurs pays d'Europe de l'Est pour défendre les pays de l'Otan « contre toute agression », c'est ce qu'on a appris ce mercredi 2 février. Alors que la question ukrainienne crispe les relations entre la Russie et les pays de l'Otan, quelle place la Russie souhaite-t-elle occuper en Amérique latine ?

Andreï Piatakov est politologue et chercheur à l'Institut d'Amérique latine de l'Académie des sciences de Russie. Selon lui, depuis plusieurs années, Moscou met en place des partenariats stratégiques sur le continent américain, la plupart dans des pays réfractaires à la domination américaine, comme le Venezuela, le Nicaragua, l'Argentine ou la Bolivie. Il s'agit de partenariats essentiellement sur deux axes : la sécurité et l'énergie, mais aussi dans une perspective d'un équilibre des puissances mondiales.

RFI : Avec les tensions actuelles à la frontière ukraino-russe et entre les États-Unis et l’Otan, pourquoi la Russie veut être présente en Amérique latine ?

Andreï Piatakov : Pour moi, les discussions entre la Russie et l'Otan qui se déroulent en ce moment sont le point culminant de ce que conteste la Russie dans ce qu'on appelle la Pax Americana [la paix sous domination américaine, ndlr]. En fait le projet global de la Russie consiste en la construction d'un monde multipolaire, c'est-à-dire un monde où s'exerce l'équilibre des pouvoirs.

Et pour la Russie, l'Amérique latine constitue la région idéale pour déployer cette « pratique critique » du modèle international que les États-Unis tentent de développer. Il faut se souvenir des mots prononcés par l'ancien secrétaire d'État américain Rex Tillerson en 2019 : il disait que la doctrine Monroe était encore en vigueur [les Amériques aux Américains, ndlr] et qu'elle était toujours d'actualité.

Mais l'influence des États-Unis dans la région a considérablement diminué ces dernières années. Et la Russie veut profiter de cette situation.

Il n'y a plus d'unité dans l'OEA, l'Organisation des États américains, qui est passé d'un mécanisme politique d'influence à un simple forum critique des régimes de gauche de la région. La crise au Venezuela et les élections au Nicaragua ont démontré que l'OEA était incapable de prendre des décisions. Le Groupe de Lima n'existe plus, ne fonctionne plus.

Donc en résumé, la stratégie principale de la Russie en Amérique latine, c'est désormais de défier cette nouvelle doctrine Monroe.

Quel est l’intérêt pour la Russie de constituer un nœud stratégique de tension dans cette région ?

Il ne faut pas oublier que l'Otan se projette désormais sur des pays plus éloignés. Par exemple deux pays qui sont dotés d'armées très puissantes et sans doute les plus puissantes d'Amérique latine, la Colombie et le Brésil, sont déjà des partenaires non régionaux de l'Otan. C'est la raison pour laquelle l'Amérique latine s'immisce sans doute de façon indirecte dans les discussions entre la Russie et l'Otan.

La Russie au départ était intéressée par un Venezuela riche, solvable et indépendant. Donc, des intérêts purement pragmatiques au départ lui ont finalement apporté d'immenses gains géopolitiques, il faut le souligner. Depuis une dizaine d'années, les forces armées vénézuéliennes se sont modernisées et le facteur russe s'est transformé en un facteur clé dans ce processus.

En quoi consiste le déploiement militaire russe dans la région ?

Je ne crois pas qu'il y ait une présence militaire russe ouverte et directe dans la région. Le maximum de ce dont on dispose, c'est un contingent technico-militaire, pour assurer le fonctionnement des équipements et des armes qui ont déjà été fournies.

En 2018, un centre de services a été inauguré à Lima au Pérou pour la réparation d'hélicoptères MI russes. C'est un centre qui fait aussi de la formation de pilotes d'avions.

L'activité principale de la Russie, c'est le conseil, car la Russie jouit d'une autorité morale auprès des latino-américains. Bien sûr envers les pays de gauche, mais aussi de droite. Par exemple, en novembre 2019, pendant les manifestations contre le gouvernement de Sebastian Piñera, des représentants des forces militaires russes ont visité la ville de Valparaiso pour des échanges d'expériences.

En général, on peut qualifier la Russie d'exportateur de mécanismes de sécurité aux pays d'Amérique latine. Car cela fait très longtemps qu'il y a des contacts entre les forces de l'ordre entre la Russie et la plupart des pays de la région, des relations qui sont aujourd'hui de plus en plus étroites.

La société Wagner [de sécurité privée, ndlr] est-elle présente en Amérique latine ?

La presse rapporte des informations de sa présence, mais je n’ai moi-même aucune information officielle pour confirmer ou nier cette présence.

Au vu des tensions actuelles avec les Etats-Unis et l’Otan, l’équivalent d’une crise des missiles comme en 1962 à Cuba est-elle possible ?

Je pense que la situation actuelle n’a rien à voir avec la crise de 1962. Je ne crois pas aux répétitions dans l’Histoire.

La question du transfert et du maintien de troupes russes dans la région n'est pas à l'ordre du jour. Don, il n'y a pas de question financière qui se pose sur ce sujet.

En revanche, le plus important pour la Russie, c'est la question légale, les accords conventionnels entre les pays. Je rappelle qu'en 2019, la Russie et le Venezuela ont signé un accord qui permet aux sous-marins russes d'utiliser les ports vénézuéliens. Et auparavant, un accord similaire avait été signé avec le Nicaragua. Donc, d'un point de vue conventionnel, une présence discrète et indirecte est possible dans la région.

La présence croissante de la Chine en Amérique latine fait-elle de l’ombre à la puissance militaire russe ?

La Russie est de plus en plus confrontée à la concurrence de la Chine et je pense que dans le futur cela ne fera qu’augmenter. En 2015, la Chine est devenue le principal exportateur d’armes vers le Venezuela et a détrôné la Russie. Et la Russie qui est le second exportateur d’armes dans le monde est très intéressée par le marché latino-américain et va sans doute tout faire pour récupérer la première place.

De façon plus globale, dans quels domaines la Russie est-elle la plus présente dans la région ?

La Russie se concentre surtout sur l'exportation de technologies et d'équipements de sécurité, et dans une moindre mesure de technologies liées à l'énergie. Sur les équipements de sécurité, je peux mentionner la mise en place d'un centre de formation d'agents anti-drogue dans le plan de lutte contre la délinquance au Nicaragua, qui a été inauguré en 2017.

Je rappelle aussi que 80% de l'électricité en Argentine est produite par des centrales électriques qui ont été construites à l'époque soviétique. Ces installations ont besoin de maintenance et de réparations.

Et puis en 2021, l'entreprise Rosatom a commencé la construction d'un complexe de réacteurs nucléaires, qui constitue l'élément clé du Centre d'investigation et de Technologie Nucléaire de Bolivie.

Donc, ce sont ces deux axes qui sont importants en Amérique latine pour la Russie par rapport à la situation actuelle : la sécurité et l'énergie.

