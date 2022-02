LaTosha Brown: aux États-Unis, «les républicains cherchent à punir les électeurs noirs»

Alors que les réformes électorales promises par Joe Biden à son électorat afro-américain restent bloquées au Sénat, LaTosha Brown, co-fondatrice de « Black Voters Matter », une des principales organisations de droits civiques en Géorgie, appelle la Maison Blanche à faire plus pour défendre le vote des minorités, menacé selon elle par les républicains, à l’approche des prochaines élections de mi-mandat en novembre. Entretien.

Propos receuillis par notre correspondant à Miami,

RFI : Un an après l’invasion du Capitole le 6 janvier 2021 à Washington, Donald Trump continue de dénoncer sans preuve des fraudes électorales. Au nom de la défense de l’intégrité des élections, les États conservateurs votent des lois restreignant l’accès au vote des minorités et la réforme électorale promise par Joe Biden pour les en empêcher est totalement bloquée au Congrès par deux sénateurs de sa propre majorité. Dans quel état est aujourd’hui la démocratie américaine selon vous?

LaTosha Brown : Nous sommes tous en train de réaliser à quel point la démocratie américaine est fragile. Il est clair que nous ne pouvons pas continuer avec le système actuel. Nous avons besoin de pluralisme. Notre nation est composée de nombreuses communautés avec des intérêts différents, des idées différentes. À chaque fois qu’un groupe tente de punir un autre en l’empêchant de participer au processus politique, c’est un abus de pouvoir. Et c’est en soi une corruption politique.

En ce moment au Sénat, deux sénateurs [Joe Manchin, sénateur démocrate de Virginie Occidentale et Kyrsten Sinema, sénatrice démocrate de l’Arizona, NDLR] sont capables d’empêcher un progrès qui bénéficierait à l’ensemble du pays sur la question du droit de vote. Ils s’opposent à quelque chose d’aussi essentiel pour une démocratie que le droit de vote. Il y a donc quelque chose qui fondamentalement, ne tourne pas rond dans notre système. Pour autant, il y a aussi des choses qui fonctionnent. L’une des forces de notre démocratie est résumée dans les trois premiers mots de notre Constitution : « Nous, peuple des États-Unis… ». Cette législation sur le droit de vote n’est pas passée avec cette législature mais je suis très confiante dans le fait que nous finirons par la voter.

En outre, cette incapacité à surmonter l’opposition de ces deux sénateurs démocrates pousse beaucoup de gens à s’engager dans ce combat. Je suis inondée d’appels de gens qui me demandent : quelle est la prochaine action politique que nous pouvons mener ? Je crois qu’un géant endormi vient de se réveiller. La santé de la démocratie ne doit plus dépendre des caprices de certains partis ou de certaines personnalités politiques. Avec la précédente administration Trump, qui mine et qui démantèle notre démocratie, nous voyons quelles sont les conséquences quand nous n’avons pas les bons leaders et que nous n’avons pas les structures pour leur demander des comptes. Mais face à ce défi, nous voyons de plus en plus de gens s’engager pour protéger notre démocratie.

Ces lois qui ont été votées depuis un an dans les États dominés par les républicains comme la Géorgie pour restreindre l’accès au vote, vont s’appliquer dès les prochaines élections américaines à tous les électeurs. Pourquoi pensez-vous que ces législations visent spécifiquement à décourager les Afro-Américains, les minorités et les pauvres d’aller voter ?

Cette loi « SB 202 » qui a été signée par le gouverneur républicain de Géorgie Brian Kemp, visent spécifiquement le vote noir. Elles cherchent même à punir les électeurs noirs pour s’être mobilisés dans des proportions inédites lors des dernières élections. Et si nous pensons qu’elles visent directement les Noirs c’est parce qu’elles vont frapper les électeurs noirs de façon disproportionnée. Quelques exemples : cette loi va notamment limiter le vote par correspondance en rendant son processus plus compliqué. Cela affecte davantage les électeurs noirs et les communautés marginalisées parce que ces électeurs sont en majorité des ouvriers ou des employés salariés. Beaucoup de ces gens ne peuvent pas se permettre de faire la queue dans une file d’attente pendant 5h, 6h, 7h parfois même jusqu’à 11h pour aller voter. Beaucoup d’entre eux ont des horaires incompatibles avec ceux des bureaux de vote. Ils ne sont pas flexibles. Ils ne peuvent pas prendre un jour off. Ils ont donc besoin d’autres façons de voter. Sinon, ils sont obligés de choisir entre aller travailler pour nourrir leur famille et aller voter. Ce choix n’est pas juste. D’autant qu’ils veulent aussi réduire le temps d’ouverture des bureaux de vote.

En outre, dans ces communautés, on constate aussi qu’on cherche à réduire massivement le nombre des bureaux de vote. Par exemple, dans l’un des comtés où nous travaillons, le Lincoln County en Géorgie, un comté rural, il y avait jusqu’ici sept bureaux de vote. La majorité républicaine essaye en ce moment de tous les fermer pour n’en laisser qu’un seul ouvert. Cela fait peser un fardeau injustifié sur les gens qui n’ont pas de moyen de transports ou qui se déplacent difficilement. Surtout dans un comté où il n’existe pas de transports publics. Tout cela crée des barrières additionnelles au vote. Or nous savons qu’à chaque fois qu’un bureau de vote est déplacé à plus de 2 miles [3,2km NDLR] de là où vivent les gens, cela s’accompagne toujours d’une chute sévère de la participation. Parce que les gens n’ont plus le privilège d’aller voter. Tout cela, nous pensons que c’est fait à dessein.

Nous l’avons documenté en Géorgie. Dans les communautés noires, les files d’attentes aux bureaux de vote sont toujours beaucoup plus longues que chez leurs concitoyens blancs. Lors des dernières élections, dans une file d’attente, nous avons rencontré une femme africaine-américaine qui était aide à domicile pour une personne âgée blanche. En tant qu’aide à la personne, elle a accompagné cette personne qui se déplaçait en déambulateur jusqu’à son bureau de vote dans son quartier. Au total, l’aller-retour leur a pris 15 minutes. Tout s’est très bien passé. Du coup, elle s’est dit qu’elle allait utiliser le temps de sa pause déjeuner d’une heure pour aller voter à son tour dans son quartier. Elle avait 30 minutes de trajet. Et donc seulement 30 minutes pour pouvoir faire la queue et voter. Quand nous l’avons rencontrée dans la queue, elle faisait déjà la queue depuis 30 minutes, et ils annonçaient encore 2h30 d'attente. Elle n’avait pas la privilège d’attendre autant. Pourquoi une telle différence quand elle s’est rendue dans un district à majorité blanche et son district à majorité noire ? Nous pensons que c’est à dessein parce que cela n’arrive pas dans les quartiers où il y a suffisamment de bureaux de vote. Et en plus de cela, la nouvelle loi criminalise les organisations qui viennent apporter du reconfort aux électeurs en leur offrant de l’eau et des snacks dans les files d’attente. Si nous faisons cela, en tant qu’organisation, ce n’est pas juste pour être cool. C’est une nécessité.

Joe Biden est allé jusqu’à estimer que ces lois électorales restrictives risquaient de remettre en cause la légitimité des futures élections aux États-Unis. Est-ce que vous dressez le même constat ?

Il faut bien que les gens comprennent que le parti actuellement au pouvoir en Géorgie, le Parti républicain, fait de ce processus administratif, une arme. Avec cette loi, ils se donnent l’autorité de contester les résultats au cas où le résultat d’une élection ne leur conviendrait pas. On se souvient qu’en 2020 c’est que le président Trump avait carrément fait en appelant le secrétaire d’État de Géorgie pour lui demander de trouver 15 000 votes. Il lui demandait de retirer ces votes du processus électoral. Très franchement, les républicains ont maintenant créé une loi pour rendre cela possible. La suppression du vote en Géorgie a toujours pris les trois mêmes formes. Premièrement, il s’est toujours agit de réduire l’accès au vote de certaines communautés qui n’ont pas les mêmes ressources économiques que d’autres en créant pour elles des barrières injustifiées. Deuxièmement, de faire du processus administratif une arme. Enfin, de créer une culture de la peur. C’est ce que nous voyons actuellement en Floride où le gouverneur [Ron DeSantis, NDLR], alors qu’il n’y a aucun exemple de fraude dans son État, annonce la création d’une force de police qui sera chargée de superviser les élections. Quand on connaît la tension qu’il existe entre la police et la communauté africaine-américaine on sait que cela constitue un facteur d’intimidation pour cette communauté.

Le 11 janvier, Joe Biden est venu à Atlanta pour appeler le Sénat à voter deux lois électorales, le « Freedom to Vote Act » et le « John Lewis Voting Rights Act », censées protéger le droit de vote des minorités dans les États conservateurs. « Black Voters Matter » a fait partie des organisations de droits civiques qui ont boycotté ce discours du président américain. Pourquoi ce choix ?

Cela n’a pas été une décision facile à prendre. Notre intention n’était pas de nous montrer combatifs contre le président. Nous avons aidé ce président à accéder au pouvoir. Nous voulons qu’il réussisse. Mais nous voulons aussi envoyer un message fort, en tant qu’activistes des droits civiques. Nous pensons que cette administration n’a pas fait assez pour faire de ce problème une priorité. Nous voudrions voir de vraies actions pour faire passer cette législation. Depuis des mois, nous demandons au président de faire un discours comme celui qu’il est venu faire à Atlanta. Mais nous aurions voulu le voir délivrer ce discours il y a un an. Au moment où il aurait pu profiter de l’élan de son élection, au moment où il aurait eu de meilleures chances de faire passer sa réforme. Mais nous en sommes là aujourd’hui et l’heure n’est plus aux discours. Il y a urgence. Très franchement, je trouve que le discours du président était un bon discours. Lui-même a reconnu qu’il est resté silencieux trop longtemps sur la question. Mais nous avons perdu beaucoup de temps. Et pendant que Joe Biden faisait son discours, au même moment, nos activistes du Lincoln County en Géorgie faisaient circuler une pétition pour empêcher la fermeture des bureaux de vote dans ce comté. Ce n’est plus l’heure de parler du combat. C’est l’heure de mener ce combat.

En 2020, le vote noir a été déterminant dans la victoire de Joe Biden. Depuis, le président ne cesse de se dire redevable envers les électeurs afro-américains mais ses promesses phares de campagne sont bloquées au Sénat, faute de majorité, que ce soit son grand plan social « Build Back Better », le « George Floyd Act » censé réformer la police ou encore sa réforme électorale. Un an après son élection, les Afro-Américains font-ils toujours confiance à Joe Biden ?

C’est vrai qu’en tant que président, il a sa part de responsabilité. Nous sommes très déçus, nous attendons toujours plus d’action pour faire passer ces deux lois, mais en même temps, je ne veux pas que les gens croient que Joe Biden est la source unique de cet échec. La réalité c’est qu’il doit composer avec un parti qui fait le choix de l’obstruction systématique. Les républicains n’opèrent plus comme un parti politique traditionnel. Leur agenda c’est de diviser le plus possible. Et nous pensons que la question du droit de vote est enracinée dans celle de la suprématie blanche. Et cette incapacité à réformer s’explique par le fait que le Parti républicain a décidé que sa façon de gagner le pouvoir de façon légitime mais plutôt par la triche. Nous sommes arrivés à un point stade où ce parti n’est plus rationnel. Après le 6 janvier et cette attaque contre notre démocratie, Donald Trump a ouvert une boite de Pandore. Il a rendu le discours anti-démocratique « mainstream ». Il a normalisé le fait de construire un mensonge et de s’y tenir s’il est efficace. Tout ceci contribue à éroder le cadre et les pratiques démocratiques de cette nation. Et nous devons composer avec cela aujourd’hui.

