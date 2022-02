À la Une: au Québec, la vague Omicron plus meurtrière que les précédentes

Publicité Lire la suite

« La 5e vague, gonflée par Omicron, a fait plus de victimes à ce jour que les 3e et 4e vagues réunies », titre le journal Le Devoir. Plus de 1 700 Québécois sont morts des suites de ce dernier variant du Covid. Un chiffre que le journal a souhaité mettre en avant « au moment où le Québec relâche l’étau des mesures sanitaires et où les hospitalisations reculent ».

Le quotidien souligne que la province francophone reste « marquée par l’ampleur de la vague qui a décimé les Ehpad et résidence des personnes âgées en 2020 ». En revanche, poursuit Le Devoir, « celle liée à Omicron semble quant à elle faucher loin des regards surtout des personnes vivant à domicile ». La hausse des décès s’explique par « le nombre d’infections qui a explosé et qui a dépassé celui des autres vagues. Le taux de décès est moindre, mais de façon absolue, il y a en plus », précise une experte interviewée par Le Devoir.

La stratégie américaine face à la Russie est-elle la bonne ?

La presse continue à s’interroger sur la stratégie de l’administration Biden dans la crise ukrainienne. Selon le New York Times, la stratégie du gouvernement américain face à la Russie consiste non seulement à anticiper les possibles actions décidées par Moscou, mais aussi d’en parler publiquement. Exemple, la communication presque quotidienne sur le nombre de soldats russes amassés à la frontière de l’Ukraine. Ou encore cette information, divulguée par le Royaume-Uni sous la pression de Washington, sur un éventuel renversement du gouvernement ukrainien et la mise en place d’un président proche de Moscou.

D’après le New York Times, ces informations n’ont pu être obtenues que grâce à des personnes travaillant dans les services secrets russes. Ou en captant les communications de ces services, bref en utilisant les armes de la cyberguerre. L’objectif de cette stratégie qui consiste donc à dévoiler d’éventuels plans russes est de contraindre Moscou à chercher des alternatives. Et finalement dissuader le président Vladimir Poutine de passer à l’acte. Mais selon le New York Times, il n’est pas sûr que cette approche américaine fonctionne. Il y a un risque, c’est de déclencher une action de la Russie alors que selon les experts américains, Poutine n’a pas encore pris de décision sur le fait d’envahir ou pas l’Ukraine.

Une opposante nicaraguayenne jugée coupable de conspiration

Au Nicaragua, la répression contre les opposants se poursuit. Une dirigeante d’un parti dissident du mouvement du président Ortega a été déclarée coupable de conspiration par la justice. Un jugement qui est tombé hier mercredi, au second jour des procès ouverts contre 46 opposants au président Daniel Ortega. La condamnée est Ana Margarita Vigil, membre de l'Union démocrate rénovatrice. Avec deux autres opposants, elle a été reconnue coupable de «conspiration en vue d'attenter à l'intégrité nationale ».

Selon la mère d’Ana Margarita Vijil, qui témoigne dans La Prensa, sa fille s’est montrée très « digne » pendant le procès. Elle a effectivement reconnu défendre les droits humains et qu’elle le ferait « jusqu’à la fin de sa vie ». Toujours selon sa mère, Ana Margarita Vijil a signé l’acte d’accusation en ajoutant sous son nom « prisonnière politique ».

Dans La Prensa, elle décrit les conditions d’incarcération de sa fille. Seule dans une petite cellule, privée de tout, c’est seulement tout récemment qu’elle a pu recevoir de la part de sa famille une couverture. La mère dénonce un procès monté de toutes pièces, un procès qui se tient à huis clos, « c’est une farce juridique », s’exclame La Prensa. En tout cas, les procès se poursuivront de la même manière, d’après Confidencial : « Daniel Ortega n’a aucun intérêt à chercher un dialogue avec les prisonniers politiques et leurs familles », estime le site d’information.

