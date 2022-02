Etats-Unis : l'idée de Trump de gracier les émeutiers du Capitole divise les républicains

En meeting au Texas le week-end dernier, Donald Trump a promis de gracier tous les émeutiers du 6 janvier si jamais il était réélu à la Maison Blanche en 2024. Ce mercredi la presse américaine révèle que Trump avait déjà cette intention alors qu’il était encore président. Mais au sein du parti républicain, sa proposition est loin de faire l’unanimité.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

Dans le chaos des tous derniers jours de son mandat, juste après l’attaque du Capitole, Donald Trump avait déjà posé la question à ses conseillers au sujet des manifestants du 6 janvier : « Est-ce que vous pensez que je devrais les gracier ? Est-ce que j’ai le pouvoir de le faire ? Est-ce que ce serait une bonne idée ? »

Cette discussion révélée par le site Politico confirme que Trump était bien sérieux samedi dernier lorsqu’il a proposé durant son meeting de Conroe au Texas de gracier tous les émeutiers poursuivis pour l’invasion du Capitole si jamais il faisait son grand retour à la Maison Blanche en 2024.

Une telle grâce présidentielle massive serait évidemment du jamais vu. A ce jour plus de 700 personnes font l’objet de poursuite fédérales pour leur implication dans l’envahissement du Capitole.

Sans surprise, ces propos ont suscité l’indignation des membres de la commission d’enquête parlementaire sur le 6 janvier. Plus rare, ils sont aussi critiqués au sein de l’appareil républicain qui redoute d’ordinaire toute prise de distance publique avec Trump.

« Le 6 janvier était une tentative d’empêcher le transfert pacifique du pouvoir ce qui n’était jamais arrivé », a rappelé Mitch McConnell, le chef des conservateurs au Sénat, en se disant opposé à toute réduction de peine.

« C’est inapproprié » dit de son côté Lindsay Graham. Un commentaire qui vaut au sénateur de Caroline du Sud d’être taxé de « RINO » par Donald Trump ce mardi. « Republican In Name Only » ou « Faux républicain » en français. Insulte suprême dans la bouche de l’ex-président et de son électorat.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne